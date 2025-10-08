Čakáte na termín očkovania? Ministerstvo nám vysvetlilo, prečo to trvá a kde sa môžete dať zaočkovať hneď

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
Očkovanie novými vakcínami je spustené od minulého mesiaca, vakcín je vraj dostatok.

Na Slovensko už dorazili nové vakcíny proti ochoreniu COVID-19, no viacerí ľudia upozorňujú, že im od Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) zatiaľ neprišli termíny na očkovanie.

Redakcia interez preto požiadala Ministerstvo zdravotníctva SR o vysvetlenie. Rezort nám zaslal svoje stanovisko.

Očkovanie je spustené a NCZI prideľuje termíny

Podľa Ministerstva zdravotníctva SR bolo očkovanie novou vakcínou Comirnaty LP.8.1. už spustené. NCZI priebežne prideľuje termíny všetkým, ktorí sa na očkovanie zaregistrovali.

„Očkuje sa v 16 zdravotníckych zariadeniach a okrem toho je možné dať sa zaočkovať aj bez registrácie. Očkovacie miesta sú každý týždeň aktualizované,“ uvádza rezort. Aktuálny zoznam očkovacích centier je dostupný na stránke ministerstva. Záujemcovia, ktorí sa nechcú registrovať, môžu využiť aj možnosť očkovania bez registrácie.

Foto: SITA/AP

Ministerstvo tiež dodáva, že priebežne sleduje záujem verejnosti. „Počet zdravotníckych zariadení sa prehodnocuje v závislosti od aktuálneho záujmu. V hlavnej očkovacej sezóne október – november počítame so zvýšeným záujmom a flexibilnou úpravou očkovacích kapacít,“ spresnil rezort pre interez.

Každý, kto sa chce dať zaočkovať, má mať podľa ministerstva túto možnosť. Do procesu sa môžu zapojiť aj ambulantní lekári. „MZ SR eviduje záujem ambulantných lekárov a aktuálne s nimi uzatvára zmluvy nevyhnutné pre dodanie vakcín,“ doplnil rezort v stanovisku zaslanom redakcii interez.

O nosové vakcíny pre deti je veľký záujem, prídu ďalšie dodávky

Redakcia interez sa rezortu pýtala aj na situáciu s nosovými vakcínami proti chrípke určenými pre deti, o ktoré je podľa lekární aj pediatrických ambulancií tento rok mimoriadne veľký záujem. Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že nie je priamym objednávateľom týchto vakcín.

Ich dovoz na slovenský trh zabezpečuje držiteľ registrácie. „Ministerstvo zdravotníctva SR kontaktovalo držiteľa registrácie, keďže MZ SR nie je objednávateľom vakcín proti chrípke,“ uvádza sa v stanovisku. Prvá dodávka vyše 5 000 vakcín už bola podľa ministerstva dovezená na slovenský trh, distribuovaná do lekární a vydaná pacientom.

Ďalších približne 19-tisíc balení sa očakáva koncom októbra a v prvej polovici novembra ešte asi 11-tisíc balení. Rezort tak potvrdil, že nosové vakcíny pre deti by mali byť opäť dostupné už v priebehu nasledujúcich týždňov.

