Bytové architektky prezradili, aký je najväčší omyl v obývačke. Župa urobila zvláštny krok, šušká sa o „súťaži na mieru“

Ani sme sa nenazdali a za nami je prvý mesiac roku 2025. Ten býva často ešte poznamenaný hektickým decembrom spojeným so sviatkami a tým, že sa „pomaly nič nedeje“. No ako aj naše články z tohto týždňa ukazujú, stále sa toho deje veľa a my vám v rámci nášho PREMIUM obsahu prinášame viacero článkov a tém, ktoré buď reflektujú udalosti minulého týždňa a idú viac do hĺbky, alebo vám naši redaktori prinášajú aj interez obsah, v ktorom nájdete rozhovory so zaujímavými osobnosťami, ale aj pútavé články z histórie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zbláznili sme sa: Toto je zatiaľ najnižšia cena za PREMIUM, získaš za ňu benefity v hodnote 33 € Pri objednaní predplatného na Interez.sk máte šancu nielen si užiť kvalitný obsah, ale aj ušetriť pri nákupoch. Každý predplatiteľ dostane kupón 20 € na nákup v COFFEEIN – čo poteší každého milovníka čerstvej a kvalitnej kávy. Okrem toho získate aj zľavu v hodnote 8 € na nákup na Dedoles.sk, kde nájdete množstvo originálnych a pohodlných kúskov oblečenia. Jedným z benefitov je aj kupón v hodnote 5 € do nášho knižného e-shopu obchod.interez.sk, kde nájdete množstvo zaujímavých titulov na čítanie, vrátane Novinky Vražedko od tvorcov podcastu Vražedné psyché. Vaším predplatným priamo podporíte našu prácu a umožníte nám prinášať príbehy, ktoré by inak zostali nepovšimnuté. Predplatné na Interez.sk stojí za bežných podmienok 6,99 € mesačne, no teraz ho môžete získať iba za 2,99 €! Táto cena platí len do konca roka 2024, takže ak máte záujem o prístup k prémiovému obsahu a chcete využiť zľavy, neváhajte. Stačí navštíviť sekciu PREMIUM.

Súťaž na mieru?

O jednom bode rokovalo zastupiteľstvo približne 8 hodín. Téma sa týkala nemocníc, Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol, že ich chce dať do prenájmu. O nemocnice mali záujem aj niektoré mestá, v ktorých sa nachádzajú. Nakoniec to však nebude možné.

Trenčiansky samosprávny kraj navrhoval nastaviť podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom nemocníc tak, aby sa jej mestá zúčastniť nemohli – aspoň to tvrdili niektorí poslanci. Dokonca naznačovali, že súťaž je napísaná tak, aby sa mohla zúčastniť len konkrétna sieť nemocníc. Po niekoľkohodinovej diskusii prišlo hlasovanie.

Ako to skončilo, sa môžete dočítať TU: Trenčianska župa spravila zvláštny krok: Nemocnice zrejme skončia v rukách súkromníka, hovorí sa o „súťaži na mieru“

Šampión koncentračného tábora

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu sme vám tiež priniesli príbeh o poľskom boxerovi Tadeuszovi „Teddym“ Pietrzykowskom. Tento muž bol boxerom ešte pred vojnou, skôr ako ho zvrhlá ideológia poslala do koncentračného tábora Osvienčim.

Tam si ho všimol nemecký kápo, bývalý boxer, ktorý hľadal medzi väzňami súpera. Pietrzykowski sa tak proti nemu postavil do ringu v tábore smrti, pričom súboj vyhral. Rozbehla sa tak zvláštna kariéra boxera z Osvienčimu.

Viac o životnom príbehu Tadeusza Pietrzykowského nájdete tu: Poľský boxer bil nacistov v Osvienčime. Napriek tomu, že vážil iba 40 kíl, stal sa šampiónom koncentračného tábora

Alexandra Kusá: Na Slovensku chcem zostať

Alexandra Kusá pôsobila na čele Slovenskej národnej galérie (SNG) od roku 2010. Pod jej rukami došlo k rozsiahlej rekonštrukcii, k predajni Ex Libris, k digitalizácii, upevneniu vzťahov so zahraničím a k oživeniu záujmu o túto inštitúciu.

Pre súčasné vedenie ministerstva sa však stala nepriateľom číslo jeden. Alexandra Kusá je prvou respondentkou v sérii rozhovorov so ženami z verejného života, ktoré hýbu spoločnosťou. Pýtali sme sa jej na jej doterajší život, kariéru, ale aj na názory na súčasnú situáciu v kultúre.

Mimoriadne zaujímavý rozhovor si môžete prečítať TU: Alexandra Kusá: Okolo mojej osoby sa vytvorila zvláštna obsesia, ľudia od ministerky pritom nevedia čo robím

Kto je to Černák?

Ešte v 80. rokoch azda nikto netušil, že pracovitý chalan z Telgártu bude už o pár rokov najobávanejším mužom v krajine. Do prvých problémov sa dostával už počas ciest vlakom na strednú školu, kde prišli prvé výtržnosti. Černák potom pracoval v dielni či jazdil na aute.

Neskôr šiel pracovať do Nemecka a následne, keď sa vrátil, začal s podnikaním… Náš redaktor zmapoval život slovenského mafiánskeho bosa od detstva až po moment, ako si odpykáva doživotný trest. Kto je vlastne Mikuláš Černák?

Viac sa dozviete tu: Z pracovitého chalana k bosovi slovenského podsvetia: Jeho obete by vraj zaplnili autobus, teraz Černák minulosť ľutuje

Chyby pri zariaďovaní bytu

Chystáte sa zariaďovať svoje bývanie a chcete sa vyhnúť najčastejším chybám, ktoré robí takmer každý? Dnes už existujú spôsoby, ako tomu predísť.

Ako nám v rozhovore prezradili bytové architektky Klaudia a Tereza, všetko sa dá zariadiť a vymyslieť tak, aby náš domov nevyzeral ani nude, a ani lacno. Zároveň sa s nami podelili o tipy, ktoré nám ušetria peniaze aj nervy. Tiež nám prezradili, ktoré interiérové trendy sa podľa nich čoskoro vytratia z módy a aké detaily môžu zmeniť každý interiér na miesto, do ktorého sa budeme chcieť vždy vracať.

Viac sa dozviete v našom rozhovore: Klaudia a Tereza sú bytové architektky: Najväčší omyl je studená kožená sedačka v obývačke, najviac sa platí za túto položku

Horiaci študent

Viete si predstaviť, že by ste poslali svoje dieťa do školy a o hodinu by vám volali, že horelo? Takýto deň zažila mamička Christiana, ktorý má v dôsledku nešťastnej udalosti doživotné následky. Redakcia interez má k dispozícii fotografie aj znalecký posudok.

Matka postupne zisťovala, že zrejme pochybila škola, dokonca viackrát. Rozhodla sa podať na učiteľov trestné oznámenie.

Celý príbeh nám exkluzívne rozpovedala a vy si ho môžete prečítať TU: Exkluzívny príbeh: Žiak Christian počas vyučovania horel, škola sa vyhýba zodpovednosti. Matka žaluje učiteľov

Prežila pád z výšky 10 kilometrov

Pády sú vo všeobecnosti nebezpečné. Stačí chvíľa nepozornosti a aj pád z niekoľkocentimetrovej výšky môže spôsobiť vážne či dokonca fatálne zranenia. A pád z výšky 10 kilometrov? To sa predsa musí rovnať rozsudku smrti. Alebo?

Vesna Vulovićová rezonuje v knihe rekordov so svojím skutočne ojedinelým prípadom. Letuška letela nad vtedajším Československom, keď lietadlom otriasla silná explózia. Lietadlo smerovalo k zemi a zdalo sa, že takéto niečo nikto neprežije. Opak bol ale pravdou.

Viac o fascinujúcom príbehu Vesny sa dozviete tu: Letuška Vesna Vulovićová: Jediná osoba v histórii, ktorá prežila pád z 10 kilometrov. Lietadlo spadlo v Československu

Kto je Danny Kollar?

Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollar, mal k dispozícii naozaj drahý odvoz – na Slovensko ho doviezol vládny špeciál. Stíhaného potom prepravili na Špecializovaný trestný súd v Pezinku, kde si na druhý deň ráno vypočul, že nebude musieť ísť do väzby. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, posledné slovo bude mať Najvyšší súd. Na Bombica boli vydané tri zatýkacie rozkazy.

Kto je vlastne tento muž? Prečo k nemu do relácií chodia naši najznámejší politici? Prečo ho môžeme považovať za extrémistu?

Pozreli sme sa na jeho príbeh, môžete si ho prečítať TU: Kto je Daniel Bombic? Politikmi podporovaný extrémista hajloval na videách, priviezli ho za štátne

Černákov erotický salón

Vybrali sme sa po stopách miest, ktorých minulosť je úzko spätá s Mikulášom Černákom. Naša redaktorka sa pri príležitosti príchodu filmu ČERNÁK vybrala do banskobystrickej časti Uhlisko, kde našla rodinný dom, v ktorom v minulosti sídlil erotický salón.

Ten patril práve Mikulášovi Černákovi a Milošovi Kaštanovi a dokonca sa na mieste mala odohrať aj vražda. Redaktorka prišla na adresu bývalého erotického klubu a čakalo tam na ňu veľké prekvapenie.

Viac sa dozviete tu: Boli sme pri Černákovom erotickom salóne, kde sa mala odohrať vražda: Šírilo sa, že ho riadi z väzenia, toto nás šokovalo

Parazity skúmal na sebe

Dejiny medicíny sú často spojené aj s činmi, ktoré by sme v našom modernom ponímaní mohli vnímať ako bizarné. Jedným z menej známych príbehov je aj výskum doktora Claudea Barlowa, ktorý v záujme medicíny takmer prišiel o život a natrvalo si poškodil zdravie.

Barlow bol lekár, ktorý sa zaujímal o výskum parazitických motolíc, konkrétne išlo o Schistosomu, nazývanú tiež krvnička, ktorá je pôvodcom ochorenia s názvom schistosomiáza. Aby odhalil, ako prebieha, sám sa infikoval parazitom.

Viac sa dozviete tu: Vajíčka parazita mal aj v zhnednutom ejakuláte. Lekár sa v záujme vedy infikoval africkým červom, takmer pritom zomrel

Záhadný muž z Ficovej tlačovky

Premiér Robert Fico len pár hodín pred piatkovými protestami zvolal tlačovú besedu, na ktorej opäť hovoril o údajnom plánovanom prevrate. Tvrdil, že SIS získala informácie o prepojení opozičných strán na mimovládky a zahraničie. Spomenul tiež meno Mamuka Mamulašviliho.

Pre väčšinu Slovákov je jeho meno veľkou neznámou. Informácie, ktoré sú o ňom dostupné, sú často protichodné. Zatiaľ čo časť sveta ho považuje za hrdinu, iní o ňom hovoria ako o zločincovi.

My sme sa na jeho príbeh pozreli detailne, prečítať si ho môžete TU: Kto je Mamuka Mamulašvili? Gruzínec, ktorý cvičí Ukrajincov, bol trikrát otrávený, leží v zuboch Rusom