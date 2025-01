Exkluzívny príbeh: Žiak Christian počas vyučovania horel, škola sa vyhýba zodpovednosti. Matka žaluje učiteľov

Rodičia nechávajú svoje deti v škole s predstavou, že sú v nej v bezpečí a môžu sa na vedenie spoľahnúť. Občas nastanú nepredvídateľné okolnosti, no na tie by škola mala vedieť správne reagovať. Získali sme exkluzívne informácie o prípade, kde škola s najväčšou pravdepodobnosťou zlyhala.

Našu redakciu oslovila matka Jana, ktorej syn v škole horel po tom, ako sa v triede oprel o adventný veniec so zapálenou sviečkou. Oheň mu vážne popálil chrbát, preto sa musel nejakú dobu liečiť doma a podstúpiť plastiku kože. Prípad sa stále vyšetruje, podľa znaleckého posudku však pochybila škola. Matka na učiteľov podala trestné oznámenie.

O tom, čo sa v ten deň stalo, nám porozprávala priamo matka.

Ráno vystrojila svojho syna Christiana do školy a vyzeralo to, že začal ďalší bežný deň. Už o necelú hodinu jej však telefonovala zástupkyňa riaditeľa, ktorá jej oznámila, že Christianovi sa stal úraz a nech čo najskôr príde do školy, pričom viac prezradiť nechcela.

Incident sa stal koncom roka 2023 na Základnej škole sv. Don Bosca v Topoľčanoch.

Oprel sa o adventný veniec

Po príchode do školy jej riaditeľ Peter Gajdoš neskôr povedal, ako sa celý prípad mal stať. Na mnohých slovenských školách je zvykom, že počas vianočného obdobia sú v triedach adventné vence so sviečkami ako dekorácia.

Ráno 6. 12., ešte pred vyučovaním, triedny učiteľ prišiel do triedy 5. ročníka, zapálil sviečku na venci a odišiel.

Do triedy potom prišla vyučujúca, ktorá tam mala prvú hodinu. Po konci hodiny odišla, no sviečka zostala horieť ďalej. Christian sa počas prestávky oprel o stôl, na ktorom bol položený veniec s horiacou sviečkou, údajne si to neuvedomil. Nešťastnou náhodou oheň zachytil jeho košeľu, ktorá začala horieť.

Christian pocítil pálenie a spolužiaci ho upozornili, že horí. V panike vybehol do chodby, kde mal byť dozor, no nikoho nenašiel. Až v inej časti budovy nakoniec narazil na trojicu pedagógov. Podľa jeho vyjadrenia mu jedna učiteľka strhla košeľu a potom druhá na ňu vyliala vodu, aby oheň uhasila.

Christiana odviedli do miestnosti, kde si ľahol na brucho — na posteľ, a čakal na príchod svojej mamy.

Po tom, ako prišla, zostala v šoku. Syna našla s popáleným chrbtom a pravou rukou. Učitelia jej povedali, že horiaci vybehol z triedy, no nevedeli vysvetliť, ako sa to mohlo stať. Všetky informácie si poskladali až neskôr.

Klamlivé tvrdenia

Zvrat nastal, keď sa matke ozvala mama Christianovej spolužiačky. Tvrdila jej, že sviečky na adventnom venci zapaľovala jej dcéra na pokyn triedneho učiteľa. Tá si dokonca deň pred incidentom pre „povinnosť“ zapaľovať sviečky na adventnom venci, popálila prst. Žiaci mali používať zapaľovač, ktorý bol uložený priamo v triede — v stolíku.

Triedny učiteľ však tvrdil, že sviečku zapálil on — túto informáciu vraj podal aj riaditeľovi, ktorý ju ďalej posunul matke.

