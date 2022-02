Vesna Vulovićová rezonuje v knihe rekordov so svojím skutočne ojedinelým prípadom. Letuška prelietala vtedajším Československom, keď jej lietadlo zasiahla silná trhavina.

Výbuch a voľný pád nielen prežila, ale dokonca sa rýchlo zotavila a zvyšok svojho života strávila na nohách a bez trvalého poškodenia mozgu či miechy. Miesto čerpania slávy zo svojho príbehu, nastúpila na pozíciu bojovníčky za ľudské práva a odporkyne vtedajšieho srbského režimu.

Prípad sa stal v roku 1972, kedy novopečenej letuške Vesne Vulovićovej, ktorá bola vtedy v službe len 8. mesiac, poplietli zmenu s jej menovkyňou, ktorá mala nastúpiť na palubu miesto Vesny. Tá sa ale z chyby tešila – vďaka tomu totiž konečne mohla vidieť Dánsko a ubytovať sa v hoteli Sheraton, o ktorom dlho snívala.

Ako informuje All That Is Interesting, lietadlo s číslom 367 vtedajšej juhoslovanskej aerolínie DC-Douglas malo naplánovanú cestu zo Štokholmu do Belehradu so zastávkou v Kodani a Záhrebe. Po prvej časti cesty vystúpila posádka na dánskom letisku s 24-hodinovou prestávkou pred ďalším odletom.

Vesna mala v pláne užiť si Dánsko. Miesto plánovaného chodenia po pamiatkach sa ale stretla so zdeptanou posádkou, ktorá podľa jej slov “nechcela robiť nič okrem nakupovania a vysedávania na hoteli”. Samotný kapitán vraj počas prestávky v Kodani ani nevyšiel zo svojej izby.

Lietadlo, ktoré pokračovalo v ceste na ďalší deň, vzletelo z Kodane 26. januára okolo pol štvrtej poobede. Všetko išlo podľa plánu – až kým v 46. minúte od vzlietnutia počas preletu nad Srbskými Kamenicami (vtedajšie územie Československa v dnešnom Ústeckom kraji) prednú časť lietadla s letuškou nezasiahla (s najväčšou pravdepodobnosťou) trhavina na palube, kvôli ktorej sa okamžite zrútilo tisíce metrov.

OTD in 1972, a bomb exploded in the cargo hold of JAT Yugoslav Airlines Flight 367, en route from Stockholm to Belgrade. The plane crashed in a Czech town.

The sole survivor was flight attendant Vesna Vulović. She fell over 33K feet—a @GWR record for a fall without a parachute. pic.twitter.com/aCMLJPsVkD

— Ajit Pai (@AjitPai) January 26, 2022