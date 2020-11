Poľský boxer bil nacistov v Osvienčime. Napriek tomu, že vážil iba 40 kíl, stal sa šampiónom koncentračného tábora

Mnohým sa môže zdať myšlienka športu v koncentračnom tábore absurdná. Nie je však o nič absurdnejšia ako samotná myšlienka vzniku koncentračných táborov. A ak sa spomenie box v súvislosti s koncentračnými tábormi, do popredia sa dostáva príbeh Tadeusza Pietrzykowskeho – gladiátora z Osvienčimu.

Pietrzykowski sa narodil v roku 1917 vo Varšave, ako nájdeme v jeho biografii. Už v mladosti nastúpil do boxerského oddielu Legia Varšava a mal pred sebou výbornú kariéru a tu dostal svoju prezývku Teddy. V roku 1937 sa, ako uvádza portál Bokser, stal majstrom Varšavy v bantamovej váhe, čo je kategória od 52,2 do 53,5 kg. V tom čase, žiaľ, utrpel zranenie a jeho oddiel bol rozpustený.

Keď Nemci napadli v septembri 1939 Poľsko, Pietrzykowski sa prihlásil k delostreleckému pluku. Začiatkom roka 1940 sa pokúšal ujsť do Francúzska, kde prebiehala reforma poľskej armády. Cestou ho však zatkli v Maďarsku a deportovali naspäť do Poľska.

Tam bol vypočúvaný a mučený gestapom a následne bol v júni 1940 poslaný z väzenia do koncentračného tábora Osvienčim. Dorazil tam s prvým hromadným transportom a bol prijatý pod číslom 77..

Nedá sa povedať, že Pietrzykowski bol väzeň, ktorý sa iba nečinne prizerá. V marci 1941 sa pripojil k hnutiu odboja a podieľal sa na atentáte na vysoko postaveného nemeckého dôstojníka Rudolfa Hössa tým, že poškodil sedlo jeho koňa. Höss si ale zlomil iba nohu a incident sa klasifikoval ako nehoda.

Neskôr Pietrzykowski zabil Hössovho psa, ktorý bol vycvičený na útok, pričom sa vie, že pes roztrhal najmenej jedného Žida. Zabité zviera potom väzni uvarili a zjedli.

V Osvienčime sa nachádzal nemecký kapo Walter Dunning, ktorý bol bývalým profesionálnym boxerom v strednej váhovej kategórii. Ten, ako sa píše v knihe Boxer z Osvienčimu od poľskej autorky Marty Bogackej, hľadal v tábore súpera.

Toho našiel v Pietrzykowskom, ktorému sľúbil, že ak sa zúčastní súboja, dostane pol krajca chleba a margarín. Pietrzykowski okamžite súhlasil, lebo túžil po takej lákavej odmene.

Pietrzykowski bol po ôsmich mesiacoch v tábore značne zoslabený kvôli práci a podvýžive. Vážil iba 40 kilogramov. Do provizórneho ringu nachádzajúceho sa v kuchyni sa proti sebe postavili vychudnutý Pietrzykowski proti dobre živenému a silnému, 70 kilogramov vážiacemu Dunningovi.

To by bol nevyrovnaný súboj, aj ak by mal Pietrzykowski svoju štandardnú bojovú váhu. Napriek všetkému bol mrštný, malý a obratný, čím Dunninga zaskočil a zápas vyhral. Existujú dve verzie ako zápas prebehol. V jednom Pietrzykowski vyhral, v druhom sa zápas nedokončil, lebo Dunning videl, že prehráva a ukončil ho, pričom Pietrzykowskeho vyhlásil za víťaza.

Nacisti videli, že Pietrzykowski je rodeným boxerom a stavali ho do ďalších súbojov. Tie boli obľúbené, keďže poskytovali dozorcom odreagovanie, zábavu a príležitosť na stávkovanie.

Jeho úspechy boli odobrené dozorcami a keďže v súbojoch vyhrával, stal sa obľúbeným aj medzi väzňami, u ktorých jeho výhry dvíhali morálku.

Pietrzykowski sa snažil svojím štýlom boja prispôsobovať súperom. Ak boxoval proti iným väzňom, snažil sa ich nezraniť a často predlžoval boje s cieľom väčšieho pobavenia. Ak ale boxoval proti Nemcom, tým nikdy nič nedaroval. Na druhej strane, ak bojoval proti židovským boxerom, snažil sa im pomáhať.

Tadeusz Pietrzykowski was a polish bantamweight boxer, vice champion of Poland & champion of Warsaw. He was one of first prisoners in Auschwitz ( camp number 77). He fought 40-60 times in Auschwitz, 20 times in Neuengamme camp. One of the toughest boxers ever. pic.twitter.com/ySA5upTXVg

Dokázal poraziť aj niekoľkých nemeckých profesionálnych boxerov. Vďaka štýlu, v ktorom uprednostňoval úniky, ho Nemci prezývali Pietrzykowski Weiss Nebel (Biela hmla).

Počas svojho pôsobenia vyhral najmenej 40 zápasov (hovorí sa niekedy až o 60) pričom prehral iba raz a to proti holandskému židovskému profesionálnemu boxerovi, šampiónovi v strednej váhovej kategórii. Následnú odvetu ale vyhral.

Za svoje víťazstvá dostával navyše jedlo, o ktoré sa delil s inými väzňami.

Ako to už býva, ak sa niekomu darí a nájdu sa ľudia, ktorí ho obdivujú, tak sa vyskytnú aj takí, ktorí dotyčnému neprajú. Keď Pietrzykowski porazil v ringu kápa s menom Erich, ktorý mal prezývku “Vrah Poliakov”, tak si poriadne zavaril. Táborový lekár Friedrich Entress stavil totiž na kápa vysokú čiastku. Ako pomstu potom Pietrzykowskeho infikoval týfusom.

Keď následne ťažko ochorel, bol prevezený do nemocničného bloku. Tam ho, ako uvádza portál Ciekawostki Historyczne, zachránil slávny väzeň Witold Pilecki, ktorí ho vyniesol z baraku predtým, ako vyberali z chorých ľudí tých, ktorých pošlú na smrť.

Cítil však, že v Osvienčime mu už skončili lepšie časy. Na jar 1943 do Osvienčimu prišiel SS-Hauptsturmführer Albert Lütkemeyer, ktorý bol pred vojnou rozhodcom v boxe. Pietrzykowského si pamätal z jedného z turnajov a rozhodol sa ho previesť do koncentračného tábora v Neuengamme.

Tento tábor bol povestný otrockými prácami a väzni umierali na choroby, hlad a vyčerpanie. Väzni mu hovorili, že mu skončila dovolenka v Osvienčime a že až teraz ide do tuhého. Pre Pietrzykowského bol však tábor v Neuengamme vykúpením, keďže ho zachránil od smrti v Osvienčime.

Tadeusz Pietrzykowski was a Polish boxer, a Polish Armed Forces soldier, and a prisoner at #Auschwitz .

He is remembered as the boxing champion of Auschwitz. One of his most notable opponents was the German nicknamed “Hammer Strike”.

He will have soon his own movie: Prisoner 77 pic.twitter.com/zkorSs7OwX

— Based Poland 🇵🇱 Return (@BasedPoland2) October 15, 2020