Boli sme pri Černákovom erotickom salóne, kde sa mala odohrať vražda: Šírilo sa, že ho riadi z väzenia, toto nás šokovalo

Do kín dorazilo pokračovanie filmu inšpirovaného životom Mikuláša Černáka s názvom ČERNÁK. Kým staršie ročníky si možno ešte živo pamätajú, čo sa za divokých 90. rokov na Slovensku dialo, tí mladší túto drsnú realitu našej krajiny na vlastnej koži nezažili. Minulosť „bosa všetkých bosov“ sa spája s lokáciami po celej republike.

V snímkach z dielne režiséra Jakuba Kronera sa objavilo viacero miest naprieč celým Slovenskom. Z dronových záberov sme videli pohľad na ikonický Chmarošský viadukt, ocitli sme sa na legendárnej narodeninovej oslave bosa, ktorá sa konala v roku 1997 v jeho diskoklube Shark, padla reč aj na Černákov rodný dom či bystrické sídlisko Sásová, a to hneď niekoľkokrát. Ocitli sme sa aj na kúpalisku či policajnej stanici v Banskej Bystrici, kde sa sám Černák prihlásil.

No vyzerá to tak, že život ide ďalej a mnohé z týchto miest, ako sme sa presvedčili na vlastnej koži, sa zmenili a po temnej minulosti už niet stopy.

Černákov rodný dom je dnes na nepoznanie

Ešte v období premiéry snímky MIKI sme sa vybrali aj do Telgártu, kde sa nachádza Černákov rodný dom. Nájsť ho nebolo vôbec ťažké, stačilo vtedy zadať do ešte funkčného katastra priezvisko rodiny a zazreli sme ho po príchode do obce už z diaľky. Portál Pluska dávnejšie informoval, že rodný dom Mikuláša Černáka prechádza rekonštrukciou. Dnes už v realite vyzerá na nepoznanie od podoby, akú sme videli zobrazenú aj v snímke. Černák tu vyrastal aj so svojím bratom, neskôr sa s manželkou presťahovali do neďalekého Brezna, čo v celovečernom filme odznie tiež.

My Bystrica taktiež v roku 2022, kedy sa začalo diskutovať o Černákovom možnom prepustení z väzenia, spomínala, že viacerí im v tom čase potvrdili, že je obývaný jeho mamou. Ako je to dnes, nevieme, no na prvý pohľad tento domček na Horehroní od ostatných ničím zvláštnym nevyčnieva.

Išli sme sa pozrieť k niekdajšiemu erotickému salónu Rómeo

