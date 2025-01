Trenčianska župa spravila zvláštny krok: Nemocnice zrejme skončia v rukách súkromníka, hovorí sa o „súťaži na mieru“

Pôvodne chceli ponúknuť nemocnice na prenájom mestám, nakoniec ich zrejme dostane súkromník. Trenčiansky samosprávny kraj navrhuje nastaviť podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom nemocníc tak, aby sa jej mestá zúčastniť nemohli. Tvrdia to poslanci samosprávneho kraja Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH).

Podľa nich sú podmienky nastavené tak, aby sa súťaže mohla zúčastniť len sieť nemocníc Agel.

Súčasný stav je podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku (Smer-SD) nevyhovujúci, keďže dve z troch nemocníc v pôsobnosti TSK sa zadlžujú. Ide o bojnickú a považskobystrickú nemocnicu. Myjavská je podľa jeho slov „niekde na nule“. Vyplýva to zo záznamu 17. rokovania Zastupiteľstva TSK.

Investície za posledných 10 rokov majú dosahovať výšku 62 miliónov eur, čo je dôvodom, prečo župa nechce nemocnice predať, no zároveň chce, aby bolo do nich investované. Chce preto zriadiť model dlhodobého prenájmu, o ktorý sa už v minulosti pokúšala. Malo by ísť o kombináciu manažérskej zmluvy a prenájmu. Takýto model však podľa miest vedie k privatizácii nemocníc.

Mestá alebo súkromník

Stachura pripomína, že dĺžka prenájmu nemocníc v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave by mala byť najprv na skúšku na 3 – 5 rokov, podľa toho, kedy štát tieto nemocnice oddlží, a následne na 20 + 10 rokov.

