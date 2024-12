Nový český film valcuje Netflix: Úspech zožal aj v kinách, zarobil už viac ako 4 milióny eur

Na streamovacej platforme Netflix už niekoľko týždňov vládne nový český film, ktorý je natočený podľa skutočných udalostí a odkrýva temnú stránku alkoholizmu na materskej dovolenke.

Zápisník alkoholičky je silný a emotívny príbeh, ktorý sleduje mladú, krásnu a úspešnú ženu, ktorá má všetko, čo by si mohla priať. Má manžela, malé dieťa a spoločne si plánujú svoju budúcnosť. Jej život sa na prvý pohľad môže zdať ideálny. V skutočnosti sa však snaží nájsť šťastie v pohári vína, až kým sa z jedného pohára nestane celá fľaša a nastúpi závislosť.

Film rozpráva o alkoholizme, o tom, prečo je ťažké priznať si problém s alkoholom, a že matky na materskej dovolenke často hľadajú útechu v alkohole.

Ako uvádza Cinemax, scenár filmu vznikol na základe knižnej predlohy Michaely Duffkovej, ktorá našla odvahu o svojej závislosti verejne hovoriť. „Pre mňa je ten film ešte čosi iné ako pre diváka. Keď ho vidím, vracia ma to do všetkých tých udalostí. Je to ťažké, ale vo chvíli, keď ma to ako človeka, o ktorom to je, do tých situácií vracia, je to ukazovateľom toho, ako veľmi dobre je to nakrútené a autenticky zahrané. Terka podala taký uveriteľný výkon, že aj moja rodina ma v nej videla,“ hovorí k filmu Duffková, ktorú stvárnila herečka Tereza Ramba.

V kinách zožal úspech

Film mal premiéru v slovenských a českých kinách v júli 2024 a už v prvých týždňoch zožal obrovský úspech. Podľa Box Office Mojo snímka zarobila 4 milióny eur. V slovenských kinách si Zápisník alkoholičky nenechalo ujsť takmer 48-tisíc divákov, pričom film zarobil 340-tisíc eur, ako uvádza UFD.

Na portáli ČSFD film získal hodnotenie 67 % a dokonca už niekoľko týždňov kraľuje streamovacej platforme Netflix, čo sme si všimli pri prezeraní štatistík na FlixPatrole.