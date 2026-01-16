Budeme prepisovať mapy? Z Európy by mohol zmiznúť jeden štát. Pripustila to aj prezidentka

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
Maia Sanduová naznačila prelomový scenár.

Moldavsko opäť otvára citlivú otázku svojej budúcnosti. Prezidentka Maia Sanduová pripustila, že krajina by sa jedného dňa mohla zjednotiť s Rumunskom, ak by sa na tom zhodli samotní obyvatelia v referende. Podľa jej slov by išlo o riešenie, ktoré by Moldavsku prinieslo väčšiu bezpečnosť aj politickú stabilitu.

Sanduová sa k tejto téme vyjadrila v podcaste The Rest is Politics, kde otvorene povedala, že v prípade referenda by hlasovala za zjednotenie s Rumunskom. Upozornila pritom na to, že pre malý štát je čoraz ťažšie fungovať ako stabilná demokracia a zároveň si udržať suverenitu v prostredí rastúcich geopolitických tlakov.

Bezpečnosť ako hlavný argument

Jedným z kľúčových dôvodov, ktoré prezidentka spomína, je bezpečnosť. Zjednotenie s Rumunskom by znamenalo, že približne 2,4 milióna obyvateľov Moldavska by sa ocitlo v systéme kolektívnej obrany. Pre krajinu, ktorá sa dlhodobo nachádza v zóne vplyvu medzi Východom a Západom, by to znamenalo zásadnú zmenu jej postavenia.

Spoločná minulosť, rozdielne názory

Ako pripomína portál Lemonde, Moldavsko a Rumunsko majú spoločnú históriu, jazyk aj kultúrne väzby. Pred druhou svetovou vojnou tvorili jeden štát a dodnes má veľká časť Moldavčanov rumunské občianstvo. Myšlienka znovuzjednotenia preto nie je nová a v politických debatách sa objavuje už celé desaťročia.

V moldavskej spoločnosti však neexistuje zhoda. Už v 90. rokoch viedli podobné snahy k vzniku separatistického Podnesterska, kde žije početná ruská a ukrajinská menšina. Podľa prieskumov sa aj dnes väčšina Moldavčanov k zjednoteniu stavia skôr odmietavo.

Naopak, v Rumunsku je podpora zjednotenia výrazne vyššia a pozitívne sa k nemu vyjadrujú aj politické elity. Budúcnosť Moldavska však zostáva otvorená a akýkoľvek zásadný krok by musel potvrdiť súhlas samotných obyvateľov krajiny v referende.




