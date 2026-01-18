Brusel stojí pred historickým rozhodnutím: Zvažuje aktiváciu nepoužitého nástroja, reaguje na kroky Trumpa

EÚ môže prvýkrát siahnuť po mimoriadne silnom nástroji.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiada Európsku úniu, aby aktivovala svoj vplyvný nástroj proti ekonomickému nátlaku v prípade, ak Spojené štáty zavedú clá v súvislosti s patovou situáciou ohľadom sporu o Grónsko, uviedol v nedeľu jeho tím.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Doposiaľ nevyužitý Nástroj EÚ proti ekonomickému nátlaku (ACI), známy aj pod pomenovaním „trade bazooka“, umožňuje obmedziť dovoz tovaru a služieb a môže byť použitý ako legislatívny spôsob na ochranu EÚ a jej členských krajín pred ekonomickým nátlakom zo strany štátov, ktoré sa snažia donútiť Úniu k zmene politiky prostredníctvom obchodných obmedzení.

Trump hrozí clami, ak USA nezískajú Grónsko

Macronove vyjadrenia prišli po tom, čo šéf Bieleho domu Donald Trump v sobotu uviedol, že na všetok tovar importovaný do USA z Dánska, Nórska, zo Švédska, z Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska uvalí od 1. februára desaťpercentné clo a od 1. júna ho zvýši na 25 percent, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.

Foto: SITA/AP

Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti. Už niekoľkokrát zdôraznil, že Washington má záujem o tento strategicky významný ostrov, s čím európski partneri v NATO nesúhlasia.

Protesty v Grónsku aj v Dánsku

Tisíce ľudí v grónskom hlavnom meste Nuuk, v dánskej metropole Kodaň a v ďalších dánskych mestách medzitým v sobotu protestovali proti možnosti anexie Grónska zo strany USA, dodáva AFP. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v nedeľu oznámil, že v najbližších dňoch navštívi členské krajiny NATO Nórsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko, aby prediskutoval bezpečnostnú politiku Aliancie v Arktíde.

Francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová v nedeľu varovala, že clá poškodia aj Washington. „V tejto eskalácii ciel má (Trump) veľa čo stratiť, rovnako ako jeho vlastní farmári a priemyselníci,“ povedala pre stanice Europe 1 a CNews. Holandský minister zahraničných vecí David van Weel medzitým označil Trumpovu hrozbu za „nevysvetliteľnú“ formu „vydierania“.

