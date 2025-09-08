Brusel chystá 19. balík sankcií proti Rusku: Môže prísť už tento týždeň. Dvaja lídri chcú stopku ruskej ropy a plynu v Európe

Európska komisia (EK) by na konci tohto týždňa mohla predstaviť oficiálny návrh 19. balíka sankcií proti Rusku. Podľa informácií magazínu Politico, ktoré potvrdili dvaja európski diplomati, Brusel už začal konzultácie s veľvyslancami členských krajín, hoci samotný návrh zatiaľ nie je dokončený, píše TASR.
Hlavným cieľom pripravovaného balíka má byť sprísnenie opatrení na zabránenie obchádzania už existujúcich sankcií. Sústrediť sa má na oblasť energetiky a finančných služieb. Novinkou by mohol byť zákaz reexportu, teda opatrenia proti tretím krajinám, ktoré nakupujú európske produkty a následne ich dodávajú do Ruska, píše Politico.
Tlak Spojených štátov
Diskusie o sankciách pritom ovplyvňuje aj tlak zo Spojených štátov. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a minister financií Scott Bessent vyzvali EÚ, aby úplne zastavila nákupy ruskej ropy a plynu. Podľa jedného z diplomatov sú tieto vyhlásenia „užitočné“, pretože cielia najmä na Maďarsko a Slovensko – dve krajiny, ktoré si zachovávajú vysokú mieru závislosti od ruských energetických zdrojov a v minulosti viackrát komplikovali prijatie sankčných balíkov.
Sankcie musia jednomyseľne schváliť všetky členské štáty. Hovorkyňa EK Arianna Podestová už predošlý mesiac vyhlásila, že cieľom Komisie je dosiahnuť prijatie nového balíka v septembri. Predchádzajúce sankcie sa zameriavali na ruské hospodárstvo, energetický a bankový sektor, vojenské dodávateľské reťazce a osoby napojené na konflikt na Ukrajine.
Moskva odmieta sankcie ako nelegitímne
Posledný balík, schválený 18. júla, cielil najmä na energetiku, bankovníctvo a obranný priemysel. Moskva západné sankcie dlhodobo odmieta, označuje ich za nelegitímne a tvrdí, že v konečnom dôsledku škodia skôr ich iniciátorom než samotnému Rusku.
Nahlásiť chybu v článku