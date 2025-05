Brad Pitt vyvolal vo fanúšičkách poriadnu dávku nostalgie. Drasticky zmenil imidž a teraz vyzerá ako svoje mladšie ja

Keď ide o miláčikov žien a sexsymbolov, herec Brad Pitt má o miesto medzi nimi postarané. Ženy ho totiž zbožňujú už od čias Klubu bitkárov, a tak ako rástla jeho sláva, zvyšoval sa mu aj počet fanúšičiek, ktoré ho neobdivujú len pre jeho talent, ale tiež pre oslnivý vzhľad. A to platí stále, hoci má už herec po 60.

Ako píše portál People, 61-ročný herec sa postaral fanúšikom o poriadnu dávku nostalgie. Brad Pitt bol nedávno videný so zmeneným vzhľadom. Tento jeho „nový“ účes pritom už na ňom fanúšikovia mohli vidieť na premiérach a červených kobercoch v roku 2004 a vo filme Pán a pani Smithovci z roku 2005.

Okrem toho, že sa Pitt rozlúčil so svojimi typickými dlhými medovo blond vlasmi, ktoré ešte nedávno nosil počas nakrúcania filmu inšpirovaného F1, zbavil sa aj zarastenej, slanej brady, s ktorou ho zachytili začiatkom tohto roka. So skrátenými vlasmi a bradou sa však neukázal len na verejnosti. Tento mladistvý nový vzhľad totiž rozhodne nie je niečo, čo by skrýval v aute.

A ak by vám táto fotografia z auta náhodou nestačila, herec sa postaral o ďalší infarktový moment pre ženy aj inak. Jeho videá a fotografie pre pánsky mesačník Gentlemen’s Quarterly sa totiž rýchlo stali virálnymi a dokonca ženy, ktoré tvrdili, že ich nikdy nepriťahoval, nešetrili slovami chvály o tom, aký je Pitt atraktívny.

„Ani si nemyslím, že je sexy, ale toto práve zmenilo môj názor. Je sexy ako žeravý oheň. Neuveriteľne dobre štylizované a produkované,“ znel napríklad jeden z komentárov. „Sakra! Brad je stále fešák, ako to?!“ pýtala sa zas ďalšia žena, zatiaľ čo iná žartovala, prečo je krátke video, na ktorom je Brad, dvojhodinové, naznačujúc, koľkokrát ho už videla. Nebola pritom jediná, keďže ďalšia sa pýtala, ako Instagram povolil nahrať až deväťhodinové video.

„Zjavne starne, ale tým najkrajším spôsobom, stále má mladosť v očiach, v úsmeve, je absolútne nádherný,“ skonštatovala zas iná fanúšička.