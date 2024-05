Boris Kollár skritizoval ministerku Šimkovičovú, zastal sa hercov a SND. Toto jej odkazuje

Šéfka rezortu kultúry sa v konšpiračnom médiu Infovojna vyjadrila, že má v pláne uskutočniť rozhovor s riaditeľom Slovenského národného divadla (SND) Matejom Drličkom a hercom Ľubošom Kostelným. Dôvodom je, ako sme vás informovali, údajný výrok Kostelného, ktorý mal vysloviť počas jedného z predstavení.

„Kostelný v jeho postave homosexuála kričal do mikrofónu, že nenávidí Martinu Simkovicu, nedopovedal to teda celé,“ povedala v rádiu Šimkovičová.

Boris Kollár reaguje

Ministerka kultúry a rovnako aj generálny tajomník jej služobného úradu Lukáš Machala informovali o tom, že sa v blízkej budúcnosti chcú rozprávať nielen o „politickej šikane“ a „absolútnej šikane“ voči Šimkovičovej, ale aj o provokácii zo strany SND, ktoré podľa Machalu organizuje „nejaké kvázi chartistické a protivládne demonštrácie“.

Voči vyjadreniam šéfky kultúry sa ohradil šéf mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár. „Vždy keď som v divadle a situačná časť to dovoľuje, tak si aj do mňa herci rypnú, ale vždy to je únosné a nikdy neprekročia červenú čiaru,“ napísal v komentári pod príspevkom satirickej stránky Zomri.

Dodal tiež, že mu nikdy nenapadlo riešiť vyjadrenia hercov na jeho adresu mocensky. „Treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. Štát sme my ľudia, nie minister. A štát tam v tom divadle zastupovalo určite tých 400 hostí, divákov v divadle, nie jedna osoba Šimkovičová,“ odkázal svojej bývalej straníckej kolegyni.

Svoje posolstvo uzatvoril tým, že sa nad takéto veci treba povzniesť. „Ak je človek odolný, má sebadôveru a je psychicky na tom dobre, tak sa na tom pousmeje a ešte z toho vyťaží. Ale ak je inde, tak si ide dokazovať svoju vážnosť či váhu cez prepožičanú silu.“