Šimkovičová chce zavolať riaditeľa SND a herca Kostelného „na koberček“: Hovorí o politickej šikane, SND je protištátne

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová a generálny tajomník jej služobného úradu Lukáš Machala majú v pláne predvolať si na rozhovor riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku a herca Ľuboša Kostelného.

Dôvodom má byť provokácia, „protivládne demonštrácie“ a šikana voči Šimkovičovej. Ministerka o situácii porozprávala v pondelok spolu s Machalom v dezinformačnom rádiu Infovojna, upozornili Aktuality

Hovorí o šikane, herca a riaditeľa si chce predvolať

Podľa Šimkovičovej ju mal Kostelný spomenúť počas jedného predstavenia. „Kostelný v jeho postave homosexuála kričal do mikrofónu, že nenávidí Martinu Simkovicu, nedopovedal to teda celé. Tak ja sa pýtam a budem sa pýtať aj pána riaditeľa, aj tohto konkrétneho herca, keďže je platený z peňazí štátnych, lebo je zamestnaný v štátnej inštitúcii a hrá tam, že či je toto v súlade s demokraciou,“ vyslovila sa.

Dodala, že si zisťovala, či spomenutie jej mena bolo súčasťou scenára. Vraj malo ísť o osobnú aktivitu herca. „Toto je šikana absolútna, politická šikana, pretože zoberme si, koľko ľudí je na jednom predstavení. Toto je politický aktivizmus a šikana. Neviem, ako by sa páčilo pánovi Kostelnému, ktorého sa budem pýtať z očí do očí, ak by sa toto robilo jeho osobe.“

Ako ďalej píše portál, tvrdenia šéfky rezortu sa nepodarilo overiť. Nie je isté, kedy jej meno Ľuboš Kostelný na javisku spomenul a či vôbec.

Podľa jej vyjadrení, v ktorých tvrdí, že Kostelný stvárňoval homosexuála, mohlo ísť o komédiu Sme v pohode. Ide o inscenáciu o queer ľuďoch, ktorá mala premiéru len tento rok. Šimkovičová na ňu odmietla prísť.

Herec sa k otázkam Aktualít postavil neurčito. „Nebudem sa k tomu vôbec vyjadrovať, nechcem sa zamiešať do týchto hier, ktoré sú úplne neprístojné,“ povedal.

Keďže sa riaditeľ divadla Drlička v čase písania článku nachádzal v zahraničí, k celej „kauze“ sa vyjadril komunikačný odbor.

Hovorkyňa Jana Alexová uviedla, že SND komunikuje so svojím zriaďovateľom štandardným spôsobom a nedisponuje žiadnymi informáciami ohľadom spomínanej komunikácie a ani potenciálne rušivej časti inscenácie.

Že došlo k šikane ministerky, hovoril aj Machala. Obvinil SND z toho, že provokuje a organizuje „nejaké kvázi chartistické a protivládne demonštrácie“.

„Budeme sa pýtať pána generálneho riaditeľa Drličku, že či fakt už neprekročil tú hranicu, lebo toto je štátne divadlo, nie ich súkromné. My všetci platíme dane a my si jednoducho neželáme, aby takýmto spôsobom vstupovala politika do kultúry,“ odkázal.