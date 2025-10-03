Bombová hrozba sa nepotvrdila: Nemocnica v Michalovciach už funguje bez obmedzení

Foto: TASR/Roman Hanc

Nina Malovcová
TASR
Polícia v piatok dopoludnia zabezpečila okolie nemocnice a vykonala potrebné bezpečnostné opatrenia.

Výsledok prehliadky nemocnice v Michalovciach po hrozbe o umiestnení výbušniny bol negatívny a hrozba sa nepotvrdila. PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová pre TASR uviedla, že rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti obmedzený nie je a nebolo nutné pristúpiť k evakuácii pacientov.

„Nemocnica po celý čas v predmetnej veci s bezpečnostnými zložkami plne spolupracovala,“ uviedla Krejčíová. Na základe anonymnej e-mailovej hrozby o umiestnení výbušniny v priestoroch okamžite kontaktovali políciu.

Zasahovali aj pyrotechnici

Polícia v piatok dopoludnia zabezpečila okolie nemocnice a vykonala potrebné bezpečnostné opatrenia. „Na mieste udalosti sa nachádza aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín a momentálne prebiehajú pyrotechnické prehliadky priestorov nemocnice,“ doplnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

