„Bolo to ponižujúce.“ Európanka prosila na kolenách: Opisuje príšernú skúsenosť so spoločnosťou Ryanair

Dramatická situácia vyústila do emočného zrútenia 55-ročnej učiteľky v materskej škole Tsvetany Kalininy. Celý moment zachytil prítomný cestujúci Nikolay Stefanov na video a neskôr ho zverejnil online. Na zázname vidíme, ako žena kľačí na kolenách a zúfalo prosí zamestnancov, aby ju pustili do lietadla. V inom zábere ukazuje, že jej batožina sa zmestí do kontrolného rámu určeného na overenie rozmerov príručných tašiek.

Kalinina aj po incidente tvrdí, že neurobila nič zlé. Podľa leteckej spoločnosti je však príbeh iný. Personál tvrdí, že žena sa pokúsila nastúpiť s batožinou, ktorá prekračovala povolené rozmery. Keď ju upozornili, že musí zaplatiť poplatok za nadrozmernú tašku, odmietla – trvala na tom, že kufor spĺňa predpisy a požadovala, aby ju vpustili na palubu.

S touto taškou cestuje roky bez problémov

„Bola som jedna z posledných v rade,“ povedala Kalinina pre MailOnline. „Mala som malú kabelku a moju obvyklú príručnú batožinu – presne tú istú, s akou cestujem roky bez problémov.“ Odkazuje na video, kde tašku vkladá do kontrolného rámu, pričom tvrdí, že sa tam zmestila a nechápe, kde nastal problém.

Tvrdí, že situácia v nej vyvolala šok a silnú stresovú reakciu, akú roky nezažila. Podľa personálu letiska však žena začala byť agresívna – čo Kalinina popiera.

„Keď som sa snažila vložiť batožinu do rámu, jeden zo zamestnancov povedal: ‘A dosť. Rušíme vám letenku.’ V tej chvíli ma zachvátil panický strach. Ďalšie minúty si presne nepamätám. Bola to pre mňa rana. Ľudia tvrdia, že som bola emotívna a dokonca agresívna, ale to nie je pravda. Nikomu som ani nenadávala.“

Hovorí, že ju premohol strach, že nestihne prísť do práce vo Viedni, čo vyústilo do úzkosti. Prosila o pomoc aj ostatných cestujúcich, no napokon ju odviedla polícia.

„Cítila som sa ako zločinec. Bolo to ponižujúce. Degradujúce. Som presvedčená, že som dodržala všetky pravidlá. Neskôr ma vyšetril lekár na letisku, ktorý sa obával o následky psychického stresu, ktorému som bola vystavená.“

Nikolay Stefanov, svedok incidentu a autor virálneho videa, potvrdil, že Kalinina prosila ostatných pasažierov o pomoc. „Zamestnanci nám povedali, že ak okamžite nenastúpime do autobusu, zrušia celý let. Rozhodol som sa pri nej zostať,“ uviedol.

Dodal, že na palubu nepustili ani ďalšiu pasažierku, ktorá stála za Kalininou. Keď sa na to opýtal, pracovník leteckej spoločnosti údajne odpovedal, že opätovné otvorenie brány by mohlo viesť k tomu, že Kalinina sa pokúsi nastúpiť do lietadla násilím.

Spoločnosť Ryanair tvrdí, že pasažierke bol vstup na palubu zamietnutý pre „agresívne správanie“: „Keďže jej príručná batožina presahovala povolené rozmery, mala povinnosť zaplatiť štandardný poplatok pri bráne. Odmietla tak urobiť a voči personálu sa správala agresívne. Preto jej nástup na let zo Sofie do Viedne nebol umožnený.“