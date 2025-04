Boli sme v skritizovanej reštaurácii Javorina Pub 21 z Na nože. Najedli sme sa až na druhý pokus, zaplatili sme 39 eur

Šéfkuchár Martin Novák sa v relácii musel popasovať už so všeličím. Avšak v Javorina Pube 21 ho poriadne dvíhalo zo stoličky. Jedlo, ktoré tam ochutnal, označil za jedno z najhorších, aké kedy jedol. Ten, kto ho vymyslel, by vraj mal dostať dve po sebe nasledujúce doživotia. Vybrali sme sa tam aj my, tak trochu s obavami.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Toto Martin Novák zaradil medzi najhoršie jedlá, aké kedy jedol

Martin Novák v poslednej epizóde Na nože zavítal do Šace, konkrétne do podniku Javorina Pub 21. Dočkal sa milého privítania v podobe tácky plnej chlebíčkov od mamy majiteľa reštaurácie Egona. Egon Martinovi vysvetlil, že podnik funguje už vyše 25 rokov a má naň nostalgické spomienky, rozhodol sa preto pred niekoľkými rokmi, že by ho chcel prevádzkovať.

Pred pandémiou sa mu vraj darilo výborne, po jej skončení sa už ale predošlý úspech nedostavil. Podnik zíval prázdnotou a dlžoby sa kopili. Zo všetkých síl Egonovi pomáha aj jeho mamka na dôchodku, ktorá do podniku investovala svoje celoživotné úspory. Martin sa preto rozhodol ochutnať, čo pub ponúka.

Po každom chode ale jeho úsmev vädol čoraz viac. Stroganov podľa neho ani nebol stroganovom, kebab bol gumový, hamburger studený, akoby nedobre rozmrazený, a najviac ho šokovala nezvyčajná pizza. Na smotanovom základe sa totiž objavil brusnicový džem. Skonštatoval, že to radí medzi najhoršie jedlá, aké kedy jedol a ten, kto s týmto nápadom prišiel, by mal dostať dve po sebe idúce doživotia. Bizarné bolo, že pizza vlastne nechutila ani majiteľovi či samotnej kuchárke.

Šokoval ho neporiadok a potraviny mesiace po záruke

Ďalším veľkým šokom pre Martina bol neporiadok v kuchyni, špinavé poháre, ale aj potraviny po záruke. V chladničke objavil aj suroviny, ktorým záruka skončila už štyri mesiace pred natáčaním, ale aj opakovane mrazené mäso na kebab, čo ho poriadne nahnevalo. Dal jasne najavo, že v podniku odmieta variť, kým sa tento problém nevyrieši a nebude tam taký poriadok, aby sa dalo jesť z podlahy.

Pomôcť však musel aj s kúpou čistiacich prostriedkov. Personál totiž priznal, že výplaty meškajú a občas si musia nosiť aj vlastné handry, aby mali s čím upratať. Martin tiež poukázal na to, že pub ponúka jedlá vyrábané z mrazených polotovarov, a dokonca drahšie ako okolité podniky.

Egonovi napokon pomohol vytvoriť nové menu, jeho podnik trochu viac zviditeľnil a aj keď bol záverečný večer v jeho prítomnosti chaotický, odchádzal s nádejou, že sa situácia vďaka jeho pomoci zlepší. Keď sa však po mesiaci vrátil, opäť ho čakalo sklamanie. Zemiakové placky boli málo chrumkavé, z jedla nadšený nebol a chutila mu len kuracia pečienka. Majiteľ ale tvrdil, že sa situácia trochu zlepšila. S poriadne odretými ušami, no napokon pubu udelil jeden nôž. My sme sa na miesto vybrali s istou dávkou obáv.

Na prvý pokus sme odchádzali hladní

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného