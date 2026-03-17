Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku

Naša redakcia dostala pozvánku na podujatie, kde sme mali medzi prvými ľuďmi na svete vidieť, ako sa technologický produkt postupne presúva z laboratórií vývojárov až do rúk bežného používateľa. Pozvánka prišla od spoločnosti Samsung, udalosť sa konala v Barcelone a ja som mala zakrátko zbalený kufor a vyrážala som na letisko v Bratislave.
Predtým, ako začneme s článkom, mám pre vás jednu úlohu. Skúste si predstaviť, čo očakávate od korporátnych akcií, na ktorých sa uvádza nový produkt.
Možno si vybavíte stánok stojaci uprostred obrovského výstavného centra, kde sa medzi davmi návštevníkov pokúšate získať aspoň minútu na test nového produktu a súčasne sa vyhýbate nárazom okoloidúcich. Alebo si predstavíte konferenčnú sálu – je nepríjemne klimatizovaná a vybavená stovkami stoličiek. Čakajú na vás hodiny prezentácií, ktoré sa postupne začínajú zlievať dokopy, zatiaľ čo vy máte v ruke zapnutý diktafón a snažíte sa nepremeškať ani jednu informáciu. Spolu s vami je tam asi 1 500 ľudí.
Jedno vám však garantujem – keď ste sa zamysleli nad tým, ako môže vyzerať podobná akcia, toto ste si rozhodne nepredstavili.
W Barcelona, 5-hviezdičková ikona mesta
Firma akciu organizovala v ikonickom objekte W Barcelona.
Ak ste boli v Barcelone, no neviete, o čom je reč, spomeňte si na modernú budovu päťhviezdičkového hotela, ktorá stojí priamo pri pláži a svojím tvarom pripomína obrovskú sklenenú plachtu. Týči sa až k oblohe a patrí k najvýraznejším stavbám barcelonského pobrežia.
Keď sme k nej 4. marca prichádzali, dramatický bol nielen vzhľad architektonickej ikony, ale úplne všetko. Na promenáde pred hotelom totiž fúkal ohromujúco silný vietor, počasie bolo zatiahnuté a počas krátkeho presunu z taxíka ku vchodu nás s ďalšími novinármi doslova takmer odvialo z chodníka.
O to väčší kontrast prišiel, keď nás po prechode dverami ihneď vítal pokojný, uhladený a elegantný priestor a o chvíľu aj prívetivý úsmev hostesiek. O pár sekúnd sme už vstupovali do modernej, komornej miestnosti so sklenenou stenou, za ktorou sa otváral výhľad na pláž, palmy a more.
Privítali nás členovia tímu a namiesto stoličiek sme sa mali usadiť na jednej z dvanástich karimatiek.
Ako hľadať chvíle ticha?
Jednou z najväčších výhod podobných akcií je možnosť otestovať nové zariadenia ešte pred ich oficiálnym uvedením na trh. V čase konania podujatia sa pripravovali na uvedenie nové smartfóny Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ a Samsung Galaxy S26 Ultra, ktoré sa k verejnosti dostali až o niekoľko dní neskôr, 11. marca. Na miesto som tak dorazila s prepožičaným mobilom v ruke a na zápästí s inteligentnými hodinkami Samsung Galaxy Watch8. Okrem týchto zariadení nám tím v úvode zapožičal aj najnovšie bezdrôtové slúchadlá Samsung Galaxy Buds4 Pro.
Ale všetko, čo nasledovalo potom, už v ničom nepripomínalo tradičnú technologickú akciu.
Samotný program v skutočnosti pozostával zo série riadených meditácií. Nešlo o bežné sedenie v tichu; organizátori ho rozdelili do piatich krátkych blokov, pričom každý sa sústredil na iný ľudský zmysel.
Odborníčka Julie Smithová, uznávaná klinická psychologička a autorka, nás do programu vniesla slovami o náročnosti hľadania tichých chvíľ v dnešnom hektickom svete. Zdôraznila, že práca so zmyslami je spôsob, akým prežiť deň bez toho, aby sme strácali vnútornú rovnováhu.
Účastníci si mohli sami vybrať, ktorý spôsob vnímania im vyhovuje najviac. Vizuálne typy sa sústredili na okolie a jeho detaily počas prvej meditácie, iní sa nechali unášať zvukmi v nahrávke alebo príjemnými vôňami v miske s kamienkami v ďalších častiach.
Mala som prekvapivo silný zážitok
Stačili prvé dve meditácie a väčšina z nás už bola uvoľnená a pôsobila takmer ospalo. Doktorka Smithová medzičasom všetko riadila a počas prestávok sa pýtala, ako na nás pôsobia jednotlivé bloky. Pred začiatkom dokonca zavtipkovala, že ak vieme, čo máme robiť, môžeme si na slúchadlách nastaviť funkciu tlmenia všetkého zvuku vrátane jej hlasu, aby nás nevyrušovala.
Keďže som zvyknutá na zenový štýl meditácie, najviac prirodzené pre mňa bolo sedieť v tichu a zamerať sa na jeden bod pred sebou. Pokusy upriamovať pozornosť na všetky vonkajšie podnety ma skôr rozptyľovali, no počas predposlednej fázy, zameranej na dotyk, som pocítila prekvapivo silný zážitok.
Každý dostal sklenenú nádobu plnú predmetov z prírody, ako mušle či kamienky. Ich skúmanie rukami vo mne vyvolalo čudesný pocit návratu do detstva, akoby som takéto predmety držala po prvý raz.
Každý, kto sa o niečo podobné pokúsi, zistí, že prerušiť denný tok myšlienok je možné. Hlava, ktorá je zvyčajne plná úloh, sa odrazu vyprázdni a človek pocíti, že sa mu spomalil čas. A technológia, ktorá zvyčajne patrí do kategórie vecí, ktoré nám pokoj kradnú, všetko odrazu prehlbovala. V slúchadlách nebolo počuť ani otváranie dverí – pokojne by som mohla sedieť v hlučnom metre a stále načúvať pokojným zvukom mora, úplne koncentrovaná na to, aby som sa pred príchodom z práce domov hodila do pokojnej nálady.
Záverečná “meditácia” sa mala zameriavať na chuť a v skutočnosti pozostávala z ponuky vynikajúceho jedla. Všetko bolo pripravené tak, aby bolo nutrične hodnotné. Pri ochutnávaní som si vymenila pár slov s tímom, ktorý nás ešte – vo veľmi vhodnej chvíli – zoznámil s funkciou merania hladiny vitamínov na hodinkách.
Na záver sme mali možnosť urobiť si ešte posledné fotografie. Telefón ma kvalitou záberov udivoval počas celého pobytu – všetky fotografie vyzerali, akoby boli pripravené priamo na editoriál. Keď teda prišiel rad na posledné vytváranie obsahu, možnosť som, samozrejme, využila naplno. Ukážku kvality fotografií a úprav nájdete aj v mojom príspevku.
Voláme po spomalení?
Presun celej západnej spoločnosti od bujarého života plného večierkov a alkoholu k wellness kultúre a praxi tzv. mindfulness (schopnosti byť plne prítomný a všímavý) výrazne zrýchlila svetová pandémia. Všetci sme sa začali obzerať po metódach, ako predchádzať vyhoreniu a zvládať tlak rýchlej technologickej doby.
Naša generácia čoraz viac túži po spomalení a táto potreba postupne preniká úplne všade. Mení festivaly, kultúrne podujatia, gastronómiu aj cestovanie. Bolo zaujímavé sledovať, že zasiahla dokonca aj svet technologických gigantov.
Predstavenie nových produktov som si pred odchodom do Barcelony predstavovala ako typickú korporátnu udalosť. Realita však bola úplne iná a ja som z akcie odchádzala bez jediného technického poznatku o produktoch – zato zrelaxovaná tak, ako som sa už dlho necítila.
