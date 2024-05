Bola hviezdou, zničili ju drogy a trápili psychické problémy. Teraz sa chváli, že chodí do školy a chce byť manikérkou

Žiadna sláva netrvá večne, o čom sa už presvedčila nejedna hollywoodska hviezdička. Svoje o tom vie aj niekdajšia tvár tínedžerských filmov, dnes 38-ročná Amanda Bynes. Tá si v nejakom filme naposledy zahrala v roku 2010 a odvtedy prakticky plní stránky bulvárnych médií len vďaka svojim osobným problémom.

Kariéru mala rozbehnutú sľubne. Pamätať si ju môžeme najmä z tínedžerských komédií ako Ona je on! (She´s the Man), Čo to dievča chce? (What a Girl Wants) alebo Snehulienka to má v paži (Sydney White). Naposledy sa Amanda Bynes pred kamery postavila v roku 2010, no potom si dala prestávku.

Psychické problémy ju pripravili o kariéru

Stránky bulvárnych médií zapĺňala najmä drogovými a alkoholovými excesmi. Niekoľkokrát ju zatkli pod vplyvom rôznych látok a potrestaná bola aj vykonávaním verejnoprospešných prác. Dokonca bola polícii nahlásená aj za to, že nahá a zmätená pobehovala po uliciach Los Angeles. Následne bola umiestnená na psychiatrickú kliniku.

Neskôr sa preukázalo, že Bynes má podlomené psychické zdravie, trpí schizofréniou a bipolárnou poruchou. Opatrovníkmi boli stanovení jej rodičia, ktorí tiež spravovali jej majetok.

A aj keď sa z času na čas objavia informácie, že Amanda chystá návrat pred kamery, najnovšie správy z Hollywoodu hovoria skôr presný opak. Aj napriek osobným a psychickým problémom sa totiž rozhodla peniaze na život zarábať iným spôsobom, a to normálnym zamestnaním.

Chce sa stať nechtovou umelkyňou

Portál US Magazine napísal, že niekdajšia herečka sa rozhodla opäť zapísať do školy, kde sa chce vyučiť za manikérku. Samotná Amanda o tom informovala na sociálnej siete. Ako priznala, záverečnými skúškami zatiaľ neprešla, takže sa rozhodla absolvovať nejaké doplňujúce hodiny doučovania. Zamestnať by sa chcela v niektorom zo salónov, no potrebuje na to niekoľko diplomov, aby toto povolanie mohla vykonávať.

Už v roku 2022 pritom – tiež cez sociálne siete – oznámila, že študuje na kozmetickej škole nechtové umenie. Či sa jej napokon podarí si splniť sen, sa dozvieme časom na jej profiloch na sociálnych sieťach, kde je pomerne aktívna.