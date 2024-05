76-ročný muž si vlastnými rukami v záhrade postavil hrad: Trvalo mu to 34 rokov, na peniaze sa radšej nepýtajte

Niekomu stačí to, že má strechu nad hlavou, nepotrebuje žiaden veľký luxus. Tento muž sa ale rozhodol, že si vo svojej záhrade vlastnoručne postaví hrad. Trvalo mu to 34 rokov, no napokon to dokázal.

Hrad staval 34 rokov

Ako píše Mail Online, 76-ročný Gerry Halman, ktorý si hovorí Lord Gregorious, v roku 1990 svojej manželke oznámil, že si chce v záhrade postaviť hrad. Tá si možno pomyslela svoje, no muž sa nevzdával a po 34 rokoch svoje veľdielo napokon dokončil. Stavbu pomenoval Olt Stoutenburght Castle a nechýba v nej rytier či drak.

Gerry starostlivo vyberal a získaval materiály z desiatok krajín a inšpiroval sa Čínou, Rímskou ríšou a starovekým Egyptom. Precestoval kus sveta, aby svoju víziu naplnil. Nad honosnou hlavnou sálou visí kovový luster z Istanbulu a zdobené železné zábradlie je zas z Líbye. Miestnosť je vybavená aj dreveným barovým pultom z jedálenského vozňa Orient Expressu, na ktorom sú vyrazené nápisy vyzývajúce pánov, aby sa vyhýbali močeniu na podlahu.

V hrade nesmie chýbať knižnica, jej police zapĺňajú stovky kníh o umení a histórii. Na stole je odložená pištoľ, ale aj indonézska rituálna samovražedná dýka. Halman 35 rokov prevádzkoval obchod s kostýmami vo Zwolle. Svoj hrad si takpovediac „zaľudnil“ množstvom postáv vrátane rytierov v lesklej zbroji a dám. Nájdete tu ale aj sochu gréckej bohyne Afrodity.

Dokončený nebude nikdy

Na vrchole 26 metrov vysokej budovy sa zas skrúca drak vyrobený zo stoviek kusov recyklovaného kovu. Halman sa inšpiroval čínskou tradíciou, podľa ktorej drak chráni domov. Hneď vedľa draka nájdete kovovú kobru, ktorá symbolizuje faraónov starovekého Egypta.

Gerry dodáva, že už od detstva miloval svet fantázie viac, ako reálny svet. Samozrejme, s realitou musel neraz bojovať na úradoch, od ktorých potreboval povolenie stavať. Starosta sa na jeho adresu vyjadril, že je blázon, keď chce stavať bez akéhokoľvek vzdelania a skúseností v architektúre a ďalších potrebných odboroch. Napokon mu ale úrady povolenie udelili pod podmienkou, že hrad nepresiahne výšku 28 metrov.

Všetko si financuje sám, ale netuší, koľko ho to už stálo. Väčšina materiálu je recyklovaná. Podobne ako Bazilika Sagrada Familia v Barcelone, aj Olt Stoutenburght je podľa neho dielom, ktoré v podstate nie je možné dokončiť. Krásu ale vždy možno vylepšovať. Verí, že keď raz zomrie, v jeho práci bude pokračovať niektoré z jeho troch detí. Už teraz chodia jeho dielo obdivovať turisti. Mnohí neodkážu pochopiť, že niečo také Gerry naozaj vybudoval vlastnými rukami.