Slováci si pripísali povinnú výhru nad Poľskom, v tabuľke im patrí druhá priečka

Slovenskí hokejisti zvíťazili v stredajšom stretnutí B-skupiny MS v Ostrave nad Poľskom 4:0. Vo svojom štvrtom zápase na šampionáte si pripísali tretí triumf a v tabuľke majú osem bodov. Brankár Samuel Hlavaj zaznamenal 20 úspešných zákrokov a dosiahol čisté konto.

Mužstvo trénera Craiga Ramsayho o výsledku rozhodlo už v prvej časti, keď sa gólovo presadili Lukáš Cingel a kapitán Tomáš Tatar. V tretej tretine počas dvanástich sekúnd skóroval aj Peter Cehlárik a druhý presný zásah v stretnutí pridal Cingel. Nováčik elitnej kategórie z Poľska neuspel ani vo štvrtom stretnutí na turnaji, bodoval len proti Lotyšsku (4:5 pp).

Slovákov čakajú dva dni voľna a svoj piaty zápas na šampionáte odohrajú v sobotu o 20.20 h proti Francúzsku, Poľsko nastúpi v rovnakom čase v piatok proti USA.

Slováci boli od úvodu aktívnejší a Cehlárik mohol už v prvej minúte prekonať Fučíka. Prvý gól stretnutia padol po 123 sekundách, Koch nahodil puk na bránu, Tatar ešte nedokázal zakončiť, ale Cingel využil odkrytú bránu – 1:0. Slovenskí reprezentanti si vypracovali aj ďalšie šance, najbližšie k zvýšeniu vedenia bol v 8. minúte Tatar, ktorý sa dostal do samostatného úniku, no ani na dvakrát nedostal puk do siete. V polovici prvej časti neuspel medzi kruhmi ani Pospíšil. V 12. minúte našiel Nemec presnou prihrávkou Tatara a kapitán tímu tečoval puk presne do pravého horného rohu bránky. Poliaci sa len ťažko presadzovali cez stredné pásmo a väčšinou ohrozovali Hlavaja z väčšej vzdialenosti. V závere prvej časti mohol Pospíšil počas presilovej hry upraviť na 3:0, ale Fučík podržal svoj tím.

V úvode prostredného dejstva sa dostali k šanci Poliaci. Walega sa uvoľnil pred Hlavajom, ktorý však zneškodnil jeho strelu. Na druhej strane Nemec vysunul do úniku Tatara, ale jeho bekhendové zakončenie skončilo len na betónoch poľského brankára. Dalšie minúty nepriniesli veľa vzruchu. V 37. minúte zahrozil Kelemen počas oslabenia. Krátko na to prekazil Nemec prečíslenie súpera. Poliaci mohli znížiť v závere počas početnej výhody, ale Hlavaj bol naďalej stopercentný.

Už po 40 sekundách tretej časti urobil chybu Pospíšil, Fraszko však jeho zaváhanie nevyužil. Poliaci potom nevyužili ani tretiu presilovku a po nej Hlavaj vychytal Pasiuta. Na slovenskej strane sa opäť pripomenul Tatar, no Fučík držal svoje mužstvo naďalej v hre. V 52. minúte sa však poľský brankár zranil pri jednom zo zákrokov a nahradil ho Zabolotny. O chvíľu na to mohol inkasovať, ale Grmanova strela skončila len na žŕdke. Slováci si poistili triumf necelé tri minúty pred sirénou, keď sa počas 12 sekúnd presadili Cehlárik a druhýkrát v stretnutí aj Cingel.

Peter Cehlárik, útočník SR, v zápase gól: „Mali sme výborný vstup do zápasu. V druhej tretine si im však dovolili nejaké šance. V tretej sme sa vrátili k svojmu výkonu a uzavreli to. Ich brankár bol výborný, ale musíme sa viac tlačiť do bránky. Podľa mňa môžeme hrať ešte oveľa lepšie.“

Ďalší zápas odohrá Slovensko 18. mája o 20:20 hod. proti reprezentácii Francúzska.