Netradičný slovenský film ovládol Netflix a Slováci ho pozerajú ako diví: Chvália ho, je lepší, než si mysleli

Slovenskí a českí diváci majú o domácu filmovú produkciu záujem, aj keď ste si možno mysleli pravý opak. Dokázali to už vo viacerých prípadoch, kedy na streamovacej službe Netflix posunuli snímky našej produkcie medzi najsledovanejšie. A tento scenár sa opäť zopakoval. Na streamovacej službe sa film Vojna policajtov teší obľube a medzi divákmi v týchto dvoch krajinách patrí medzi najsledovanejšie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako ukazujú čísla FlixPatrolu, Vojna policajtov z dielne režiséra Rudolfa Biermanna sa v uplynulých dňoch dostala na prvé miesto sledovanosti na Slovensku a aj u našich českých susedov. U nás síce v uplynulých hodinách klesla na druhé miesto, no päť dní sa držala na vrchole. V Česku je aktuálne na tretej priečke.

Ľudia film chvália

Hodnotenia divákov sú taktiež celkom pozitívne, na ČSFD filmu svieti 68 % a na IMDb 6,8/10. Čo sa týka recenzií, viacerí sa zhodujú na tom, že ich pozitívne prekvapil.

Čím je Vojna policajtov zaujímavá?

Predovšetkým svojím žánrom, ktorý je na naše končiny nezvyčajný. Ide totiž o akčný triler, ktorý niektorí nazývajú aj gangsterkou. Môžete v ňom vidieť Alexandra Bártu, Juraja Loja alebo dokonca Patrika „Rytmusa“ Vrbovského.

Film je inšpirovaný skutočnými udalosťami a vznikol na základe knihy s názvom Hnev z pera autora Arpáda Soltésza. Dej by sa dal popísať ako boj Dávida proti Goliášovi. Dostávame sa vďaka nemu do divokého obdobia 90. rokov, kedy sa mafii darilo aj vďaka tomu, že členovia Slovenskej informačnej služby a policajti boli za úplatky ochotní hľadieť iným smerom. To však nie je štýl policajta Mikiho Mika (Alexander Bárta). Ten sa ale sám neraz pohybuje na hrane zákona.

Natáčal sa napríklad aj v košickom klube so svojráznou atmosférou Collosseum, ktorý sme navštívili a ako to v ňom vyzeralo sa dočítate v našom článku.