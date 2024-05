Exkluzívne: V novom nákupnom centre chýbajú ľudia, trpí tým aj najväčšia predajňa Coop Jednota. Takáto je jej budúcnosť

Mnohí Bratislavčania sa potešili, keď v novembri minulého roka svoje brány otvorila najväčšia tamojšia predajňa obľúbeného reťazca Coop Jednota. Tá v hlavnom meste vo väčšom zastúpení absentovala, a tak sa predpokladalo, že by mohlo ísť o úspešný koncept, navyše v rámci novootvoreného nákupného centra Tehelko. Po exkluzívnej otváračke však prišla tvrdá realita, za ňou môžeme hľadať viacero aspektov.

Samotné Tehelko otvorilo prakticky prázdne, nakoľko sa v ňom okrem Coop Jednoty nachádzalo iba fitnescentrum, či predajne so športovým oblečením. Do nákupného komplexu postupne pribudli ďalšie prevádzky, no stále sa hovorilo o tom, že doň ľudia skrátka nechodia. O tom sme sa boli na vlastnej koži presvedčiť aj my, keď sme zónu na futbalovom štadióne navštívili najprv vo februári, potom aj v apríli.

V oboch prípadoch uvedené informácie korešpondovali s realitou, v nákupnom centre sme mali pocit, že je zatvorené a stretnúť na priestranných chodbách ľudí, bolo skôr výnimkou. „No, tých zákazníkov nie je veľa. Čakáme ale na otvorenie ostatných predajní, potom sa to hádam zlepší,“ povedal nám vo februári jeden zo zamestnancov tamojšej predajne Coop Jednota. O existencii Tehelka nevedeli ani respondenti, ktorých sme zastavili na ulici neďaleko centra.

„Z dnešného hľadiska vnímame, že návštevnosť našej predajne ovplyvňuje otvorenie a propagácia celého OC Tehelko. Uvedenie do užívania nebolo dostatočne spropagované, čo spôsobuje, že ľudia obchodné centrum nepoznajú,“ povedal tiež začiatkom februára pre Hospodárske noviny Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva Coop Jednota Nové Zámky.

Mení sa situácia k lepšiemu?

Ako sme spomínali, v apríli tohto roka sme sa do Tehelka vybrali opäť, tentoraz kvôli novootvorenej predajni poľského obchodníka so zmiešaným tovarom Galaxy Home. Aj podľa tejto skúsenosti môžeme potvrdiť, že v nákupnej zóne sa počas rušného poobedia nepohybovali takmer žiadni návštevníci, v Coop Jednote bolo taktiež iba pár ľudí. Obrátili sme sa preto na zástupcov spoločnosti s otázkou, ako vnímajú aktuálnu situáciu a či nehrozí, že sa môže predajňa z komplexu sťahovať.

Z vyjadrenia kompetentných je cítiť optimizmus a súčasný stav opísali ako zlepšujúci sa. „Napriek tomu, že OC Tehelko nie je zo strany majiteľa propagované, rastie nám počet nákupov, respektíve zákazníkov, a tak aj tržby,“ uviedol Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo. „Sme optimisti a veríme, že sa naše očakávania naplnia,“ dodal.

Ako teda zo stanoviska vyplýva, najväčšia bratislavská predajňa Coop Jednota nateraz v OC Tehelko ostáva a my budeme situáciu monitorovať aj naďalej. Stále platí, že najnovšie nákupné centrum v hlavnom meste ešte nie je v plnej zostave, no najsľubnejšie prevádzky už otvorilo. S otázkami sme sa v minulosti viackrát obrátili aj na zástupcov Tehelka, tí však nereagovali.