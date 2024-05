Premiér Fico mal absolvovať úspešnú operáciu. Má byť v stabilizovanom stave a komunikovať, píše Ta3

Televízia Ta3 informuje, že premiér Fico absolvoval úspešnú operáciu. Má byť v stabilizovanom stave a komunikovať.

Erik Tomáš predtým pre TV Noviny povedal, že stav premiéra Fica je vážny. Hovoril, že premiéra lekári stále operujú a snažia sa mu zastaviť vnútorné krvácanie.

⁠Fica mal strelec zasiahnuť raz do brucha a jednou ranou do ramena. Ďalšia strela prešla cez brucho do bedrovej kosti, píše denník Štandard.⁠