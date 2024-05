Stav premiéra Fica je vážny: Strely ho zasiahli do brucha a ramena, lekári nevedia zastaviť krvácanie

Tiesňová linka prijala krátko po 14:30 hlásenie o postrelenom mužovi v Handlovej. Je ním premiér Robert Fico. Strelec mal podľa doposiaľ známych informácií vystreliť päťkrát.

Fica údajne zasiahol raz do brucha a jednou ranou do ramena. Ďalšia strela prešla cez brucho do bedrovej kosti, píše denník Štandard.

Ďalej informuje, že stav premiéra by mal byť vážny. Lekári nevedia zastavť krvácanie v brušnej dutine.