Otca obvinila z incestu, urazila Obamu či Rihannu. Kariéru obľúbenej Amandy Bynes zničili drogy a duševné choroby

Amanda Bynes mala pred sebou hviezdnu kariéru. Účinkovala v niekoľkých filmoch, ktoré sa tešili značnej obľube. Potom ju ale začal prenasledovať jeden škandál za druhým. Ako sme vás informovali aj my, len nedávno skončila opäť v rukách psychiatrov.

V článku sa dozviete aj: ako odštartovala jej kariéra;

ako nabral jej život prudký spád;

za čo ju polícia zadržala;

aké diagnózy jej lekári stanovili;

prečo opäť skončila v rukách psychiatrov.

Mnohí ju prirovnávali k legendám ako Lucille Ball

Ako informuje web Biography, Amanda Laura Bynes svoju hereckú kariéru odštartovala ešte v detstve. Keď mala 7 rokov, hrala v reklamách na sladkosti Nestlé. Na Nickelodeone ju zviditeľnili komediálne série The Amanda Show či All That. V čase, keď mala len 13 rokov, ju mnohí prirovnávali k legendám, ako bola napríklad Lucille Ball.

V roku 2003 zahviezdila po boku Channinga Tatuma vo filme Čo to dievča chce (What a Girl Wants). O 15 rokov neskôr sa ale v rozhovore vyjadrila, že pri pohľade na tento film upadla na pol roka do depresie kvôli tomu, ako v ňom vyzerala, napriek tomu, že celkovo zarobil viac ako 57 miliónov dolárov. O niekoľko rokov neskôr sa zas spolu s Emmou Stone či Pennom Badgleym objavila vo filme Ľahko ju zbaliť (Easy A). Okrem hrania vo filmoch prepožičala svoj hlas aj animovaným postavičkám, napríklad v rozprávke Roboti (Robots).

V roku 2010 ale Amanda prostredníctvom Twitteru oznámila, že sa plánuje utiahnuť do hereckého dôchodku, aj keď mala v tom čas len 24 rokov. Podľa webu Insider priznala, že herectvo nie je taká zábava, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať a že ho už viac nemá rada. Jej kariéra, ale aj osobný život nabrali prudký spád.

Spôsobila haváriu, podpálila trávnik, urážala celebrity

V roku 2012 sa jej tvár začala objavovať na titulkách magazínov z tých nesprávnych dôvodov. Niekoľkokrát ju polícia prichytila, ako šoférovala pod vplyvom alkoholu. Inokedy zas zapríčinila haváriu, no z miesta nehody ušla. Po týchto incidentoch jej polícia odobrala vodičský preukaz, no len o niekoľko mesiacov neskôr ju opäť prichytili za volantom.

O rok neskôr sa postavila pred súd za to, že z okna na 36. poschodí vyhodila bongo. Stalo sa tak po tom, čo susedia zavolali políciu, lebo na chodbe fajčila marihuanu. Podľa Mail Online herečka už v tom čase vedela, že trpí schizofréniou a bipolárnou poruchou. Pod dohľad odborníkov sa ale nedobrovoľne dostala po tom, čo podpálila postaršej žene trávnik pred domom.

O svoje zážitky z potýčok s políciou sa neraz podelila na Twitteri, kde okrem iného vulgárne nadávala celebritám, vrátane Rihanny či dokonca Baracka Obamu, píše US Weekly. O Obamovej manželke napísala, že je škaredá a žiadala prepustenie policajta, ktorý ju zatkol. V ďalšom tweete zas napísala, že by sa nikdy nemohla vydať za Nemca, lebo je Židovka.

V auguste v roku 2013 napokon súd za jej opatrovníkov stanovil jej rodičov, ktorí prebrali kontrolu nad jej legálnymi a finančnými záležitosťami. Podľa sudcu predstavovala hrozbu pre seba, ale aj svoje okolie. Svoje úspory (jej majetok mal v tom čase hodnotu 3 miliónov dolárov) míňala okrem iného aj na drahé darčeky pre cudzích ľudí.