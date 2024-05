K streľbe na Roberta Fica sa vyjadril aj kontroverzný Andrew Tate: Takto premiéra opísal

Nie len celé Slovensko sleduje aktuálne dianie okolo atentátu na premiéra Roberta Fica, ale aj celý svet. Na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) sa vyjadril aj kontroverzný influencer Andrew Tate.

Opísal Slovensko ako krajinu, ktorá bola v priebehu pandémie „šialená“. A práve za vlády Roberta Fica sa podľa slov Tata naša krajina vrátila k zdravému rozumu.

„Nepriatelia pravdy už neskrývajú svoje zámery. Pre silu opustili tiene“ napísal Tate.

During Covid Slovakia was insane, I was there. Full nazi lockdowns vaccine police state.

The Government changed and swung back to sanity under Fico.

Fico rejected the WHO global pandemic accord.

Fico was also anti Ukraine war calling for peace.

The enemies of truth no… https://t.co/EGVKIqQnO6

— Andrew Tate (@Cobratate) May 15, 2024