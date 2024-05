Atentát na premiéra mal spáchať 71-ročný muž: V minulosti pracoval v bezpečnostnej službe, vydal aj knihu

Na premiéra Roberta Fica bol spáchaný atentát. Vrtuľník ho previezol do Banskej Bystrice, kde by mal byť operovaný.

Atentátnikom na Roberta Fica je pravdepodobne Juraj C. z Levíc, 71-ročný strelec je jedným zo zakladateľov Literárneho klubu DÚHA z roku 2005, ktorý prispel k rozvoju slovenskej literatúry a podpore mladých talentov. Polícia muža po útoku okamžite spacifikovala. Informácie o identite muža priniesla TV Markíza.

Spolok slovenských spisovateľov potvrdil, že od roku 2015 registrujú Juraja C. ako člena Spolku slovenských spisovateľov. „Vedenie SSS s rozhorčením a absolútnym odsúdením zaregistrovalo túto správu a pokiaľ sa potvrdí, členstvo tejto zavrhnutiahodnej osoby bude okamžite zrušené,“ uviedol zástupca spolku Gustáv Murín. „Zároveň vyjadrujeme rozhorčenie nad takýmto brutálnym činom, ktorý nemá v dejinách Slovenska obdoby,“ doplnil.

Atentátnik zaútočil na Roberta Fica v Handlovej pred domom kultúry, kde v stredu zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Padlo niekoľko výstrelov, podľa medializovaných informácií má premiér zranenie brucha a zrejme zranenie ruky a nohy. Robert Fico sa aktuálne nachádza v život ohrozujúcom stave, preto ho previezli do Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Prevoz do nemocnice v Bratislave by trval dlho a bol nevyhnutný akútny zákrok. „Najbližšie hodiny rozhodnú,“ píše sa na premiérovej sociálnej sieti.

Toto je jedna z útočníkových básní:

Partia

Navrhol som smrti, aby sme si potykali,

a ona… sa rozplakala.

Že si ju nevážim, že ju nerešpektujem.

Že ju nemám rád…

Dobre teda – rešpektujúc jej status,

prijme Vás len ten, kto ukrutánsky trpí. Jasné?!

Trochu sa jej uľavilo, lebo som ustúpil

a zachoval jej dekórum.

Predsa som na niečo dobrá… Samozrejme!

Dávate definitívu za utrpením

na tomto poondiatom svete.

Veľakrát som čakal, vyobliekaný, navoňaný

pripíjal na svoju smrť.

Nikdy neprišla.

Potom trikrát, len po tretie poschodie.

Na siedme už nevládala,

do výťahu sa jej nezmestila kosa.

Potom som ju stretol, bol už sneh.

Bola uzimená, nafučaná.

Nech.