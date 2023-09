Zmeňte ich. Toto je 5 bežných návykov, ktoré vám škodia a sú toxické

Pravdepodobne sa väčšina z vás snaží permanentne pracovať na tom, aby ste sa stali svojou najlepšou verziou. Počas tejto cesty prežijete viaceré vzťahy, priateľstvá a dostávate sa do kolotoča najrôznejších situácií, ktoré vás formujú.

Určite si aj vy pestujete nejaké návyky, ktoré sa stali už akousi bežnou súčasťou vášho života. Vnímate ich úplne bežne a neškodne, no v niektorých prípadoch opak môže byť pravdou. Ak ich totiž do svojho života vpustíte vo väčšej miere, v skutočnosti vám môžu skôr ubližovať a brániť osobnostnému rastu.

Portál Collective World opísal niekoľko bežných návykov, o ktorých si možno neuvedomujete, že sú toxické.

Mýlite si represiu s pokojom

Mať pod kontrolou svoje emócie v rôznych situáciách každodenného života je znakom rastu a sebauvedomenia. Ak to však necháte zájsť príliš ďaleko a nedovolíte si cítiť svoje prirodzené emócie, v skutočnosti už ide o represiu. Za každú cenu sa snažiť o potláčanie svojich emócií, zakazovať si ich prežívať a nekomunikovať, je toxická vlastnosť. Z dlhodobého hľadiska vám toto správanie viac ubližuje, než prospieva. V skutočnosti si nedovoľujete prijať všetko, čo sa vo vás deje a všetko kumulujete vo svojom vnútri, čo vašu situáciu len zhorší.

Príliš si idealizujete svoju samotu a nezávislosť

Naučiť sa byť najradšej sám so sebou je určite výnimočné, nie každý to dokáže. Možno tiež patríte medzi tých, ktorí sú vo svojom živote vďační za nezávislosť od kohokoľvek iného. Z dlhodobého hľadiska to však nie je najšťastnejšia cesta, nakoľko môže viesť k uzatvoreniu sa pred okolitým svetom, aby ste si uchránili svoje bezpečie a pohodlie, ktoré ste si svedomito niekoľko rokov budovali.

Nie, závislosť nie je dobrá, ale ani trvalá nezávislosť od všetkého a od všetkých nie je správnym riešením. Chcete sa ochrániť, ale útek pred určitými životnými skúsenosťami a vzťahmi vás blokuje od ľudí a vecí v živote, ktoré sa vás snažia nájsť. Vždy môžete požiadať o pomoc, ostať vo vzťahu k druhým zraniteľní, pustiť si do života nových ľudí, plniť si sny a napĺňať svoje ciele bez strachu z toho, že by zničili to, čo ste si doteraz vybudovali. Žiť v predstave, že ku skutočnému šťastiu je potrebná samota, je toxický prístup, pretože, nech je to už akokoľvek, ľudia sa potrebujú spájať. Je to len otázka času, kedy vám do života vstúpia tí správni.

Snažíte sa o dokonalosť vo všetkom, čo robíte

Hoci môže byť perfekcionizmus veľakrát vnímaný ako výsada, v skutočnosti môže do vášho života priniesť aj mnoho negatívneho. Ak sa totiž príliš sústredíte na to, aby ste všetko robili správne a zakaždým sa držali prísnych, vopred stanovených hraníc, s najväčšou pravdepodobnosťou sa neskôr budete karhať a trápiť pre prirodzené, odpustiteľné a často veľmi ľudské chyby, ktorých ste sa dopustili. Práve preto je táto vlastnosť spájaná s depresiou, úzkosťou a inými problémami v oblasti duševného zdravia.

Je potrebné, aby ste opustili toto toxické myslenie a stali sa voči sebe láskavejšími. Ak dokážete byť ku svojim chybám tolerantnejší, uvedomíte si, že hoci vaša životná cesta a rast nie sú vždy dokonalé, sú skutočné a je to tak úplne v poriadku.

Ste nočná sova a zanedbávate spánok

Spánok je veľmi dôležitý, každý by mal byť schopný zastaviť sa a dopriať si kvalitný odpočinok. Zvýšenú pozornosť si zaslúži predovšetkým REM spánok, ktorý je považovaný za fázu najhlbšieho spánku spojenú so snením. Aj keď si spánok v dnešnej hektickej a zaneprázdnenej dobe vyžaduje viac vašej pozornosti, pokúste sa v ňom vidieť dôležitú hodnotu, ktorá vás naučí zdravšiemu prístupu k sebe samým.

Potešenie iných je pre vás prioritou

Byť láskavými a empatickými ľudskými bytosťami je krásny spôsob, ako do našich vzťahov vniesť bezpodmienečnú a pragmatickú lásku. Treba sa však vyvarovať tomu, aby túžby a potreby iných ľudí zatienili naše vlastné. Ak vo svojom živote staviate pred seba ostatných, stávate sa zraniteľnými voči možnému zneužitiu. Nie všetci totiž musia mať na prvom mieste váš najlepší záujem, čo môže tiež spôsobiť, že sa budete cítiť vzťahovo vyhorení a znechutení.

Preto si na konci každého dňa pripomeňte, že je potrebné starať sa predovšetkým o svoje vlastné túžby či potreby, a zároveň si stanoviť hranice, ktoré si budete prísne strážiť.