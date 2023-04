Žena poprosila svojho šéfa o deň voľna kvôli duševnému zdraviu. Jeho reakcia vás prekvapí

V dnešnej dobe sa čoraz viac hovorí o dôležitosti duševného zdravia a o tom, ako by sme mali venovať rovnakú pozornosť našej psychickej pohode, ako aj fyzickej. Aj keď sa spoločnosť postupne začína otvárať tejto téme, stále existuje okolo duševných problémov veľa predsudkov, a mnoho ľudí sa bojí otvorene hovoriť o svojich pocitoch a potrebách.

V tomto článku sa pozrieme na príklad, ktorý ukazuje, ako by mali zamestnávatelia reagovať na žiadosti zamestnancov týkajúce sa duševného zdravia. O tomto prípade informoval portál Your Tango.

Predstavte si situáciu, keď zamestnanec požiada o voľno kvôli duševnému zdraviu. Ako by ste reagovali? Mnoho zamestnávateľov by možno túto žiadosť odmietlo alebo ju nepovažovalo za dostatočne dôležitú. Avšak jeden príklad ukazuje, že správna reakcia môže mať veľký vplyv na celkovú atmosféru v práci a na vzťahy medzi zamestnancami a manažmentom.

V tomto prípade CEO jednej firmy reagoval na žiadosť zamestnankyne o voľno kvôli duševnému zdraviu s porozumením a podporou. Povedal, že si váži jej odvahu hovoriť o tejto téme, a že je dôležité, aby sa o duševnom zdraví hovorilo otvorene. Tento prístup viedol k tomu, že ostatní zamestnanci sa cítili viac povzbudení a ochotní hovoriť o svojich problémoch a potrebách.

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. 💯 pic.twitter.com/6BvJVCJJFq

— madalyn (@madalynrose) June 30, 2017