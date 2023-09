Zbohom zlá nálada. Jednoduchá vec, ktorá vám ju zlepší po pár sekundách

Často sa to skloňuje v rôznych článkoch či knihách, no ruku na srdce: robíte to aj vy? Reč je o prejavovaní vďačnosti. Sranda bokom, ide naozaj o veľmi účinnú taktiku, ktorá vám zlepší duševné zdravie. Neveríte? Vyskúšajte si to na vlastnej koži.

Veľká metaanalýza z Brazílie, zverejnená v časopise Einstein, sa pozrela na to, či ide o metódu, ktorá skutočne pomáha, keď sa ľudia cítia „pod psa“. Vedci preskúmali existujúce štúdie a dôkazy o vďačnosti v súvislosti s prínosom pre duševné zdravie, ako informuje portál mindbodygreen.com. Ukázalo sa, že má pozitívne účinky na psychiku!

Účastníkom, ktorí podstúpili túto metódu, sa zlepšil ich duševný stav a mali menej symptómov úzkosti a depresie. Aby toho nebolo málo, autori štúdie dodávajú, že zažili ďalšie výhody, ako je lepšia nálada a pozitívne emócie. „Výsledky ukazujú, že akty vďačnosti môžu byť použité ako terapeutický doplnok na liečbu úzkosti a depresie a môžu zvýšiť pozitívne pocity a emócie v bežnej populácii,“ uvádzajú autori sľubné výsledky štúdie.

Ako to má vyzerať v praxi?

Podľa licencovaného psychológa Snehal Kumara Ph.D. je vďačnosť „prax vytvárania priestoru na ocenenie“, pričom sa to môže týkať skúseností, ľudí a iných vecí vo vašich životoch. Môže byť však zakorenená aj v ocenení seba samých. Inak povedané, ide o akt sebalásky. Ste vďační za to, kým ste. Je na vás, či si všetko, za čo ďakujete, budete zapisovať do denníka, alebo si všetky tie chvíle radosti budete uchovávať vo svojej pamäti počas dňa.

Poďakujte milému susedovi, ktorý sa na vás každé ráno pri odchode do práce usmeje, alebo dajte čašníčke štedré sprepitné. Stačí aj malý úsmev venovaný neznámym ľuďom na ulici. Má to jednu veľkú výhodu: nič vás to nestojí a trvá to len pár sekúnd. Výsledok je však obrovský. Zaistí vám príjemný pocit a dobrú náladu na dlhšie obdobie.