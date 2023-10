Toto je účinná technika sebarozvoja podľa Alberta Einsteina, ktorá vám zmení život

Inšpirujte sa takými velikánmi, akými boli Albert Einstein či Charles Darwin! Držali v rukách veľký triumf v podobe efektívnej techniky sebarozvoja, vďaka ktorej môžete byť konečne šťastní. Nie za mesiac alebo o rok, ide o zmenu na počkanie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ruku na srdce. Koľkokrát ste mali výčitky, že trávite čas „ničnerobením“ bez akejkoľvek produktivity? Ak je vaša odpoveď „často“, o chvíľu budete vyvedení z omylu. V skutočnosti ste sa nemohli venovať lepšej činnosti ako tejto! Svedčia o tom štúdie a osobnosti z histórie, ktoré hovoria o presnom opaku, ako sa píše na portáli brightside.com.

Fantázii sa medze nekladú

Napríklad známy teoretický fyzik Albert Einstein často sníval a jeho predstavivosť bola celkom bohatá. V hlave mal to, ako surfuje po svetelnej vlne, čo ho viedlo k vytvoreniu slávnej teórie relativity. Britský prírodovedec Charles Darwin, ktorý sa stal známym ako pôvodca dejín teórie evolúcie, robil to isté. Zvykol sa zaoberať svojím vnútrom a myšlienkami, čím použil tzv. myšlienkovú cestu.

Podobných experimentov mal Einstein veľmi veľa. Podľa neho je predstavivosť vstupom k zisteniu riešení problémov. Pre svoju teóriu relativity zrealizoval experimenty s vlakmi, výťahmi, zrkadlami a svetom. Avšak, malo to jeden háčik. Išlo o predstavy v mysli. Ťažko uveriť tomu, že najslávnejšie teórie, ktoré položili základy modernej fyziky, boli vlastne len výplodom fantázie v Einsteinovej hlave.

Na prvý pohľad to môže vyzerať zvláštne, no myšlienky a predstavy v hlave majú obrovskú moc. Ak si niečo predstavíte vo svojej mysli, vrátane nových možností a výsledkov danej situácie, jednoducho si to celé vizualizujete a dosiahnete, čo si zaumienite!

Snívajte

Myslite viac na to, kde sa vo svojom živote práve nachádzate, čo ste dosiahli a po čom túžite. Takto si presne ujasníte, čo chcete a čo nie. Podľa Fiony Kerrovej z University of Adelaide je myseľ najproduktívnejšia vtedy, keď sa zaoberáme netypickými situáciami, alebo vytvárame kreatívne nápady.

Otázky na papieri

Ak sa vám zdá nereálne stále nad niečím rozmýšľať a nečinne pri tom sedieť, skúste to inak. Budete potrebovať pero a papier. Zapíšte si otázky, ktoré sa pýtate seba samých a k nim tiež odpovede. Aj v tomto prípade sa to má týkať toho, čo ste dosiahli v živote a aké ciele máte pred sebou. Pokojne aj to, kde by ste sa mohli inšpirovať.

Namierte si to do prírody

Nič nie je lepšie, ako si prevetrať hlavu – v obklopení zelene. Ide o veľmi príjemné prostredie na premýšľanie. Nejeden prieskum ukázal, že trávenie času v prírode má pozitívne účinky na psychické zdravie, podporuje kreativitu a riešenie problémov.

Napíšte list sami sebe

Písanie listov rukou má úžasné účinky. Popri tom môžete pozorovať svoje vlastné myšlienky a pocity, premýšľať a robiť nové závery. Zapíšte si okrem iného aj to, čo sa týka vzdialenej budúcnosti. Tak lepšie uvidíte, čo treba urobiť, aby ste dosiahli svoje ciele. Ak to uvidíte čierne na bielom, je to úplne iný pocit, ako keby vám to len preletelo hlavou.

Výhodná investícia

Úspešní vedci sa zhodujú v jednom. Aby bol človek šťastný, mal by sa držať „dvojhodinového pravidla“. Vďaka tomu mu to prinesie vynikajúce výsledky! Vymedzte si každý týždeň dve hodiny len pre seba a svoje myšlienky. Myseľ budete mať jasnejšiu a to ani nie je reč o lepších nápadoch! Ide len o pár minút týždenne, čo je nič oproti tomu, ako ľudia zvyknú zabiť čas neproduktívnejšou činnosťou, ako je napríklad sledovanie sociálnych sietí. Ide o malú investíciu do času, no s veľkým výsledkom.