Znak, ktorý prezradí neverníka. Podľa psychológa si stačí všímať túto vec

Stopy rúžu na jeho košeli nemusia byť jediným znamením, že váš partner trávi čas s niekým iným. Hoci si to on sám neuvedomuje, už sa nespráva tak, ako kedysi, keď mal pred očami len vás. Všímajte si jednu vec! Ak sa to potvrdí, natrafili ste na klamára.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vedieť, že nie ste preňho tou jedinou, je obrovským sklamaním a bolesťou. Sebavedomie vám zrazu klesne pod bod mrazu a vy rozmýšľate, čo ste urobili zle. Začnete z toho viniť seba samu, čo vás bude doslova zožierať zvnútra. O to horšie, ak sa to dozviete po dlhšom čase vášho vzťahu.

Podozrievanie ako signál

Podľa psychológa Daniela Acona existuje znak, ktorý možno spozorovať na partnerovi. Prezrádza, že má hlavu úplne inde! Staré známe tvrdenie „podľa seba súdim teba“ v tomto prípade platí dvojnásobne. Tí, ktorí podvádzajú, sa totiž zvyknú báť, že to isté robíte vy im, ako sa píše na portáli nypost.com. Odborníci na to majú dokonca aj špeciálny pojem, ide o tzv. projekciu, alebo inak povedané: premietanie. Neverníci obviňujú svojich partnerov z toho, čo robia oni a čo sa deje v ich vnútri.

Partner vám tak bude stále niečo vyčítať a obviňovať vás. Nemá pritom žiadny dôkaz, že podvádzate, no pritom to sám robí. Ak budete neustále počúvať z jeho strany, že sa mu niečo nezdá, zbystrite pozornosť. Je dosť možné, že nie ste v jeho živote tou jedinou.