Milióny ľudí na svete trpia vianočným syndrómom bah humbug. Týka sa to aj vás?

U niektorých sa „vianočný duch“ prejaví akonáhle príde obdobie atmosféry plnej svetielok a iných ozdôb, iní pred týmto obdobím zatvárajú oči a radšej sa venujú práci. Hoci to bude znieť vtipne, počas sviatkov mnohí trpia zvláštnym syndrómom „bah humbug“.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nejde však o nič veselé, nakoľko ide o skutočný problém. Ten vzniká v jednom z najdôležitejších vnútorných orgánov v ľudskom tele – v mozgu, ako sa píše na portáli voanews.com. Čudovali by ste sa, no tento orgán má na svedomí to, ako vnímate sviatky a kultúrne tradície.

Ak zvyknete bývať každé Vianoce nervózni, mrzutí a bez nálady, je veľmi pravdepodobné, že trpíte chorobou „bah humbug“. Sprevádzajú ju nepríjemné pocity, smútok, pričom ani zďaleka nemôže byť reč o klasických pocitoch, ktoré mnohí majú pred a počas sviatkov vrátane pocitov radosti, šťastia, darčekov a lahodného jedla. Zemiakový šalát s rybím filé? Zatiaľ čo iným sa zbierajú slinky, s druhými to nič nerobí.

Neurológ Anders Hougaard z univerzity v Kodani dodáva, že nositelia tohto netypického syndrómu sú ľudia, ktorých málokto dokáže vystáť. Svojou náladou vám totiž môžu pokaziť celé vianočné sviatky. Ak sa pýtate prečo práve názov „bah humbug“, ide o pomenovanie z poviedky Vianočná koleda od Charlesa Dickensa. Je to ľudový výraz, ktorý vyjadruje znechutenie z Vianoc.

Rozdiely v mozgoch

Podľa vedcov ide o závažný problém, ktorý treba detailnejšie preskúmať. Predovšetkým mozog a „ducha Vianoc“, ktorý vzniká práve v mozgu. Je jasné, že medzi nimi existuje spojenie, no odborníci chcú viac pochopiť rolu, akú mozog hrá pri vnímaní sviatkov. Zatiaľ im k tomu pomohol výskum, ktorého sa zúčastnilo 20 ľudí. Bolo im premietaných 84 obrázkov, z ktorých niektoré sa týkali Vianoc, iné nie. Pri pozeraní na obrázky im vedci skenovali mozog metódou funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI). Tak zistili aktívne časti mozgu účastníkov pri plnení úlohy.

Nasledoval dotazník, ktorí účastníci vyplnili. Odpovedali na otázky týkajúce sa „ducha Vianoc“, pričom mali vyjadriť svoje pocity, ktoré sa im spájajú so sviatkami. Výsledky ukázali dve skupiny ľudí – do jednej patrili tí, ktorí trpeli syndrómom „bah humbug“ a do druhej ostatní, ktorí mali radi Vianoce.

Vedci prišli na to, že v mozgu sa skutočne niečo dialo, keď sa ľudia pozerali na obrázky Vianoc. Boli zaznamenané zmeny a rozdiely v mozgoch ľudí, ktorí oslavujú sviatky a u tých, ktorí vianočné tradície nemusia. Aktivujú sa pritom určité špecifické oblasti v mozgu a emócie, ktoré sa spúšťajú. Ak teda patríte medzi tých, ktorí vianočné sviatky pretrpia, zrejme ide o skutočnú chorobu, ktorá na rozdiel od ostatných závažnejších stavov sama prehrmí po skončení Vianoc.