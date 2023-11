Toto sú 4 znamenia, ktoré by mali v novembri viac oddychovať. Patríte k nim aj vy?

Ak vás niekto o niečo požiada, vy mu pomôžete a budete mať z toho dobrý pocit. Medzi ochotou pomáhať a byť využívaný je však tenká hranica. Navyše, neustála pomoc druhým vás nakoniec môže psychicky zruinovať. Seba budete odsúvať na druhú koľaj a ostatných budete dávať na prvé miesto. November je príležitosť, kedy konečne povedať: nie!

Vysaje to z vás energiu a vaše potreby budú potlačené do úzadia. Reč je hlavne o 4 znameniach zverokruhu, ktoré to preháňajú s ochotou vyhovieť každému. Je načase dať seba na prvé miesto a sústrediť sa na svoju osobu. Jednoducho bez akýchkoľvek výčitiek zvoľniť tempo, spomaliť a vydýchnuť. Tieto znamenia by mali v novembri viac myslieť na odpočinok, ako sa píše na portáli Collective World.

Rak

Neustále lietate kade-tade a každému sa snažíte vyjsť maximálne v ústrety. Nie je nič zlé na tom, ak sa snažíte nezištne pomáhať, no nič sa nemá preháňať. Nezabúdajte na to, že ste tu aj vy. Na jednej strane milujete ľudí, ktorých máte okolo seba a radi im robíte radosť, na druhej strane, hviezdy majú jasný odkaz. Vy ste na prvom mieste! Potrebujete si dobiť baterky v tichu, len sami so sebou, bez toho, aby ste investovali čas a energiu na niekoho iného. Kvôli riešeniu problémov iných ľudí zabúdate na tie svoje. Ak sa budete venovať sebe, budete mať potom viac energie postarať sa o svojich blízkych.

Panna

V kariére ste čistí profesionáli. Idete za svojím snom, pracujete na sebe a nepozeráte sa pritom na iných. Zaujíma vás len to, čo je pred vami a spôsob, ako to dosiahnuť. Dať si deň voľna? Nehrozí! Nechcete stratiť ani jeden deň ničnerobením. Mali by ste pocit, ako keby ste sa pripravili o hodiny života, ktoré ste mohli využiť vo svoj prospech a o niečo viac sa priblížiť k svojmu cieľu. Oddych je pritom veľmi produktívny. Pomôže vám načerpať novú energiu, vďaka čomu sa potom vrátite do práce s novým elánom a čistou hlavou. Na dosiahnutie svojich snov je relax priam nevyhnutný.

Váhy

Neviete čo skôr. Toľko vecí by ste chceli zažiť a splniť si v priebehu života! Pribrzdite. Netreba sa nikam ponáhľať. Dosť bolo stresu, ktorý na seba nakladáte tým, ako tlačíte na svoju osobu. Je dobré mať vysoké očakávania, no nie za každú cenu a navyše, mať výčitky, že ste nevyužili každú jednu minútu svojho života. Naučte sa oddychovať. Je prirodzené, že niektoré dni ste produktívnejší a zažívate vzrušujúce veci, iné zase budú pokojnejšie.

Ryby

Dosť bolo stresujúcemu obdobiu, ktorému ste boli posledné týždne vystavení. Dlžíte sebe kvalitný oddych. Ten totiž výrazne pomôže vášmu duševnému zdraviu. Telo môže vládať, ale na psychiku je vyvíjaný veľký nápor. Doslova kričí o pomoc, že potrebuje viac odpočinku. V novembri by ste mali začať s novým zvykom: vyčleniť si čas, kedy budete len sami so sebou a nebudete nikoho kontaktovať. Byť sebecký nie je zlá vlastnosť, pokiaľ poznáte hranicu.