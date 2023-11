Poloha spánku môže ovplyvniť vaše sny. Ktorá vyvolá nočné mory?

Ak vám ešte ráno zviera hrdlo po tom, čo sa vám v noci snívalo, mali by ste zmeniť polohu, v ktorej sa ukladáte do ríše snov. Podľa štúdie, ktorá vyšla pred niekoľkými rokmi a nedávno o nej informoval Matt Berical z Van Winkle’s, či už mávate nočné mory vyvolávajúce úzkosť, alebo ide skôr o niečo príjemné s bohatou fantáziou, môže to byť spôsobené tým, ako ste zaspali.

Štúdia publikovaná v časopise Sleep and Hypnosis pred 12 rokmi skúmala, v akej polohe ľudia spia a či to súvisí s frekvenciou a charakterom ich snov. V rozhovoroch sa vedci pýtali, na ktorom boku 63 subjektov (45 mužov, 18 žien) zvykne zaspávať a na ktorej strane sa prebúdzajú. Štyridsaťjeden účastníkov bolo zaradených do skupiny pravostranných spáčov a 22 snívalo skôr na ľavom boku, ako informuje iflscience.com.

Spolu s týmito rozhovormi použili výsledky z dotazníkov Pittsburgh Sleep Quality Index, ktoré podrobne popisovali, ako účastníci vnímali svoj spánok a sny, ako aj to, ako dobre si svoje sny pamätali. Zistili, že spáči na oboch stranách si pamätali svoje sny rovnako dobre, no ľavostranní spáči mali oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať nočné mory. Približne 40,9 percenta uviedlo „utrpenie nočnou morou“ v spánku, v porovnaní s len 14,6 percentami u pravostranných spáčov. Dvadsaťsedem percent ľavákov tiež uviedlo bizarné a neskutočné sny v porovnaní s 19,5 percentami pravostranných spáčov.

Akokoľvek je štúdia zaujímavá, oplatí sa brať výsledky s rezervou. Treba pamätať na jednu vec, ktorá platí aj v tomto prípade: korelácia sa nevyhnutne nerovná príčinnej súvislosti. Hoci výskum našiel prepojenie, výskum nezašiel tak ďaleko, aby vysvetlil, ako alebo prečo by to tak mohlo byť.