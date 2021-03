Drží sa vás zlá nálada a ste podráždení aj niekoľko dní vkuse? Vedci zistili, prečo je to tak

Čo sa však deje, keď sa nás zlá nálada nedrží len niekoľko hodín, ale nepretržite aj niekoľko dní? Vedci vysvetľujú, aký je rozdiel medzi obyčajným zlým dňom a dlhodobo pretrvávajúcou zlou náladou.

Prečo sa niektorých ľudí zlá nálada drží aj niekoľko dní?

Ako informuje portál Science Alert, vedcom sa podarilo identifikovať príčinu negatívneho naladenia, ktoré sa niektorých ľudí drží aj niekoľko dní. Podľa štúdie publikovanej v časopise The Journal of Neuroscience zohráva kľúčovú rolu časť mozgu, ktorej sa hovorí amygdala. Práve tá je zodpovedná za to, či človek zlú náladu jednoducho rýchlo strasie a ide ďalej, alebo sa v negatívnych emóciách topí aj niekoľko dní.

Amygdala je súčasťou limbického systému, ktorý ovplyvňuje napríklad spracúvanie emócií, ale aj pamäť či proces rozhodovania. V rámci novej štúdie vedci analyzovali výsledky z dlhodobej štúdie s názvom Midlife in the US, ktorá začala ešte v roku 1990. Od tých čias odborníci zhromaždili množstvo údajov od tisícok Američanov. Pýtali sa na ich fyzické, ale aj psychické zdravie, vrátane tzv. psychologického wellbeingu, teda celkovej psychickej pohody.

Úlohou účastníkov výskumu bolo zapisovať si svoje myšlienky a pocity do denníka. Vybraná vzorka absolvovala aj telefonický rozhovor s výskumníkmi, v rámci ktorého odpovedali na otázky týkajúce sa nálady a emočného prežívania za daný deň. Časť skupiny zas podstúpila fMRI vyšetrenia mozgu, počas ktorého im vedci prezentovali pozitívne, negatívne alebo neutrálne ladené obrázky.

Môže za to aj amygdala

Vo vzorke 52 ľudí, ktorí podstúpili všetky testy výsledky fMRI ukázali, že tí, ktorí pociťujú dlhodobo negatívne emócie, majú aktívnejšiu ľavú stranu amygdaly po prezentovaní obrázkov s negatívnym ladením. To znamená, že niektorých ľudí sa negatívne emócie držia aj dlho po tom, čo negatívny podnet odznel.

U ľudí s nižšou aktivitou ľavej strany amygdaly negatívne emócie odzneli rýchlejšie. Okrem toho, takí ľudia aj v bežnom živote pociťovali menej negatívnych a viac pozitívnych emócií. Amygdala zohráva v našom mozgu úlohu akéhosi varovného systému. Pomáha nám včas zachytiť hrozbu. U niektorých ľudí však svoju úlohu plní amygdala v prehnanej miere, následkom čoho negatívne emócie zotrvajú, aj keď hrozba pominula.

Kvôli nadmernej aktivite amygdaly teda máme zlú náladu aj v zdanlivo nesúvisiacich situáciách. Psychologický wellbeing je však veľmi komplexný pojem a nie je možné vysvetliť ho jednoducho fungovaním amygdaly, upozorňujú vedci.