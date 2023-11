Budíte sa o 3 nadránom? Vedci vyšli s pravdou von, prečo sa to deje

Opäť ten istý scenár. Pomaly otvoríte oči uprostred noci, pozriete sa, koľko je hodín a povzdychnete si. Zase ste sa zobudili okolo 3 hodiny nadránom a nemôžete zaspať. Nie je to po prvýkrát, čo sa vám to stalo, preto si kladiete otázku: čo za tým môže byť?

Ak ste prešli do štádia, kedy sa pýtate samých seba, či za tým nie je niečo nadprirodzené, niečo mimo realitu a ľudské chápanie, žiadny strach. Podľa vedcov ide o normálnu vec, ktorá má svoje vysvetlenie, ako sa píše na portáli iflscience.com.

Každý zrejme bude súhlasiť s tým, že najviac premýšľa práve vtedy, keď by mal hlavu „vypnúť“. Napríklad pri zaspávaní ako naschvál myslíte na rôzne veci vrátane toho, aké máte povinnosti na druhý deň a čo neodkladné treba vyriešiť. Rôzne nepríjemné scenáre alebo problémy sa vám vynárajú v hlave zvyčajne pred spaním, ale aj o 3 hodine nadránom. Zaujímavé je, že málokedy na takéto veci pomyslíte počas dňa.

Stres a spánok

Okolo 3 až 4 hodiny v noci dochádza k neurobiologickej zmene. Ľudské telo vtedy prechádza určitou zmenou: zvyšuje sa telesná teplota, sekrécia melanínu, teda hormónu spánku, dosahuje svoj vrchol a pomaly sa začína zvyšovať hladina kortizolu, hormónu stresu. Máte za sebou už niekoľko hodín odpočinku, takže kvalita spánku sa mení a telo sa pripravuje na nový deň. Toto všetko sa deje bez ohľadu na vonkajšie podnety, ako napr. čas svitania. Telo vie, čo a kedy má robiť a riadi sa podľa cirkadiánneho rytmu.

Nebudíte sa len okolo 3 hodiny v noci, ale dokonca niekoľkokrát. Neuvedomujete si to a navyše, ráno sa na to nepamätáte, preto si myslíte, že ste prespali takmer celú noc bez prebudenia. Iné je to v prípade, keď ste v strese. Väčšina ľudí sa zobudí uprostred noci, teda v čase, keď by mali spať. Tento fakt spôsobí ďalší stres, preto je také ťažké opäť sa ponoriť do ríše snov. Nepridáva tomu ani fakt, že v druhej polovici noci je spánok celkovo ľahší. Preto sa môžete prebudiť takmer kedykoľvek.

Nočné budenie je samo o sebe strašidelné. Ste hore uprostred noci zahalenej tmou bez akéhokoľvek sociálneho kontaktu. Vtedy sa hlási o slovo myseľ, ktorá blúdi kade-tade a myslí hlavne na problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť. Hrozia taktiež pocity viny a strach z budúcnosti. Vedci upozorňujú, že ak sa vás zmocnia takého myšlienky o 3 v noci, zvyčajne ide o strach, ktorý je iracionálny a fiktívny.

Čo robiť?

Zamerajte svoju myseľ na niečo iné. Skúste sa sústrediť na prítomný okamih a na niečo, čo pociťujete zmyslami. Napríklad na vlastný dych. Ak prešlo 20 minút a myšlienky neodišli, zapnite si tlmené svetlo a prečítajte si knihu. Jednoducho odveďte pozornosť niekam inam, kde myšlienky o negatívnych pocitoch nebudú mať priestor.