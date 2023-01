Vydesia vás, ale sú dobrým znamením. Toto je 10 náznakov, že váš život sa mení k lepšiemu

Najlepšie na najhorších chvíľach, ktorými si človek prechádza, je to, že vždy sú cestou k niečomu lepšiemu. Zrútenie = prielom, ktorý ste predtým na druhej strane nevideli. Vtedy, keď máte pocit, že vo vašom živote vládne chaos, je to preto, lebo sa vracia tam, kde ho chcete mať. Portál Thought Catalog uvádza niekoľko (niekedy zložitých) znakov toho, že váš život sa skutočne mení k lepšiemu, aj keď taký pocit momentálne nemáte.

Článok pokračuje pod videom ↓

#1 Zisťujete, čo nechcete

Zrazu si náhle uvedomíte, ako veľmi sa vám nepáčia vaše pracovné návyky a ako veľmi vás vyčerpávajú vaši priatelia, a tiež ako zle sa v poslednom čase cítite. Môže sa to zdať, akoby ste rozoberali anatómiu katastrofy, ale v skutočnosti ste si vlastne ujasnili, čo nechcete, aby ste mali jasnejšie v tom, čo robiť chcete.

#2 Opäť sa otvárate ľuďom

Izolácia už nie je pre vás tou najatraktívnejšou možnosťou. Aj keď iba myslíte na to, že musíte viac otvoriť svoje srdce ľuďom okolo vás, ste na dobrej ceste.

#3 Ste nepredvídateľne emotívni

Je to len ďalší spôsob, ako povedať, že už všetko nepotláčate. Začínate znova niečo cítiť, čo vás posúva o krok bližšie k tomu, aby ste sa s týmito pocitmi dokázali skutočne vysporiadať.

#4 Mnoho otravných klišé vám začína dávať zmysel

Uvidíte, prečo je dôležitá tvrdá práca, a že pozitivita je voľba, o ktorej rozhodujete iba vy. Uvidíte, ako je láska niečo, čo tvoríte a váš život je to, čo si dokážete vytvarovať. Všetko ostatné, čo sa javilo ako mizerné a zbytočné, je teraz odpoveďou na všetko.

#5 Stávate sa vedomým

Je to len vedľajší účinok zvýšeného uvedomenia si samého seba. Prípadne konečne dosiahnete zdravú rovnováhu, ak dokážete rozpoznať pozitívne aj negatívne aspekty toho, kto vlastne ste.

#6 Máte reálne sny

V minulosti ste možno snívali o živote, v ktorom ste boli úspešní, neuveriteľne krásni alebo milovaní, a to všetko v snahe bojovať proti pocitu, že ste nanič. Už ale chcete, aby váš život odrážal to, kým ste, a nie kým by ste si priali byť.

#7 Cítite sa stratení

Ide o ďalší spôsob, ako povedať, že sa oddeľujete od svojich starých predstáv o tom, aký by mal byť váš život, alebo aká by mala byť vaša budúcnosť. Žiť v prítomnosti znamená, že sa občas môžete cítiť aj stratení.

#8 Vidíte problémy ako niečo, čo vám lepšie pomôže pochopiť seba samého

Začínate si plne uvedomovať, že na druhej strane vecí, ktoré vás príliš trápia, existuje hlbšia pravda o tom, kto vlastne ste.

#9 Začínate si uvedomovať, že ak máte vo svojom živote problém, ste to vy

Odhliadnuc od skutočnosti, že ľudia radi premietajú svoje problémy na iných ľudí a odvracajú sa od svojich vlastných chýb, bez ohľadu na to, či situácia bola alebo nebola vaša chyba, ak sa vás to týka, je vašou zodpovednosťou zmeniť sa. Hra s obviňovaním je irelevantná. Je to jednoduché.

#10 Začínate si uvedomovať, že by ste mohli robiť viac

Sťažujete sa, že nemáte lásku, ale vlastne nechodíte von a neskúšate ani randiť. Neznášate svoju prácu, ale nehľadáte novú. Ste vždy v strese, ale nepracujete na tom, aby ste lepšie regulovali svoje emócie alebo aby ste sa mohli sústrediť a pracovať efektívnejšie. Už ale viete, že chcete od života viac a rozumiete tomu, že je čas, aby ste to aj dosiahli.