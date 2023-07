Tvrdí, že potrebuje viac priestoru? Toto sa za tým skutočne skrýva

Dlho ste sa nevideli, jeho správy sa zúžili na pár slov a hovory sú taktiež kratšie. Niečo nie je v poriadku. Keď sa ho spýtate, čo sa deje, sucho odpovie: „potrebujem priestor“. Narastajúca úzkosť neutíchne, vtisnú sa vám slzy do očí a nechápete, čo sa zrazu stalo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vašou hlavou prebehne milión rôznych dôvodov, čo by za tým mohlo byť. V lepšom prípade povie na rovinu, prečo sa tak správa, v tom horšom a pravdepodobnejšom bude predstierať, že sa nič zvláštne nedeje. Vy však viete, že tu niečo nesedí.

O viac priestoru vás môže muž požiadať na začiatku vzťahu, ale i po dlhých spoločných rokoch. Je jedno kedy, zakaždým ide o nepríjemný pocit. Ak sa pokúšate prísť na to, čo ste mohli urobiť zle a zároveň sa snažíte nájsť spôsoby, ako zlepšiť a urovnať vzťah, spomaľte. Takto to zvyčajne nefunguje a situáciu to ešte viac zhorší.

V tomto prípade platí dvojnásobne, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Drsnejšie pohlavie veci spracováva a prežíva inak ako nežnejšie. Vyslovenie potreby väčšieho priestoru je u väčšiny mužov prirodzeným mechanizmom, ako zvládnuť určitú situáciu tak, ako hľadanie podpory od priateľov a blízkych u väčšiny žien. Keď muž potrebuje priestor, často to s vami nemá nič spoločné.

Pozrite sa na bežné dôvody, prečo sa muži od vás môžu vzďaľovať podľa Your Tango:

Stres ako dôvod

Ak sa muž odťahuje, je v strese. Ide o výsledok nejakého problému vo vzťahu, hoci to tak nemusí byť zakaždým. Dokonca to s vami vôbec nemusí súvisieť. Muži zvyčajne neradi hovoria o svojich problémoch a považujú to za prejav slabosti. Sú hrdí na to, že dokážu vyriešiť problémy po svojom. Častokrát však nie sú vo svojej koži. Dusia to v sebe a nedokážu si priznať, že nie vždy si vedia sami pomôcť.

Považujú sa za slabých a neschopných, ak vyjadrujú svoje pocity alebo sa opierajú o pomoc alebo podporu iných ľudí. Ak by nejaký chlap požiadal niekoho o pomoc, bude sa cítiť ako porazený alebo slaboch.

Veľa mužov má tendenciu stiahnuť sa a uzavrieť do seba. Takýmto spôsobom sa chcú vyrovnať so stresom, ktorému čelia. Dávajú to však najavo inak, ako ženy. Môžu sa ponoriť napr. do hrania videohier na celé hodiny, do práce alebo sledovania nejakého športu.

Oveľa ťažšie spracovávajú a zvládajú emócie ako ženy. Inak sa s tým snažia vyrovnať a zdieľanie ich myšlienok a pocitov im jednoducho nie je prirodzené. Dočasný únik od svojich pocitov je pre nich niekedy výhodnejší, ako sa ich snažiť utriediť.

Neurologické laboratórium na Viedenskej univerzite zistilo, že muži sú viac sebeckí a menej empatickí, keď sú vystresovaní. Ženy však reagujú opačne. Nehnevajte sa naňho, jednoducho si len prechádza určitým procesom.

Čo robiť?

Najväčšou chybou, ktorú môže žena urobiť, je nútiť ho, aby o tom hovoril. A ešte horšie, keď sa problém snaží vyriešiť za neho. Aj keď sú vaše úmysly čisté, on sa cíti oslabený. Muž potrebuje mať pocit, že je zodpovedný za svoj život a poradí si so všetkým. Je hrdý na to, že dokáže vyriešiť problémy, a keď sa to pokúsite urobiť za neho, bude si myslieť, že ho považujete za neschopného. Nakoniec sa bude cítiť ešte horšie.

Keď je v strese, dajte mu priestor a snažte sa nebrať to osobne. Ak sa na neho nahneváte alebo budete frustrovaná, bude vás vnímať len ako ďalší zdroj stresu vo svojom živote.

Pre ženy je ťažšie prijať fakt, ako sa chlap vyrovnáva so stresom. Keď je žena rozrušená, zvyčajne sa o tom bude chcieť rozprávať s tými, ktorí sú jej najbližší. Ak muž nechce hovoriť o svojich problémoch, žena to môže chápať tak, že sa o ňu nezaujíma a nedôveruje jej. Cíti sa odmietnutá. Myslite na to, že je to len proces, ktorý jedného dňa skončí. Ak príde za vami, v žiadnom prípade sa nesnažte problém vyriešiť za neho. Len počúvajte. Môžete mu poradiť, ale len vtedy, ak vás o to požiada.

Odťahuje sa v zabehnutom vzťahu

Stiahnuť sa muž môže aj vtedy, ak jeho potreby nie sú splnené alebo sa cíti nedocenený. Chlapi nie sú vždy schopní vyjadriť svoje emocionálne potreby. Môže byť za tým spoločnosť, ktorá ich núti nehovoriť o takýchto veciach, alebo preto, že to jednoducho nevedia vyjadriť. Niektorí muži si ani neuvedomujú svoje vlastné emocionálne deficity, a to je oblasť, v ktorej mu môžete byť obrovskou pomocou.

Muž nie vždy príde a povie vám, čo od vás potrebuje. V skutočnosti však čaká na váš súhlas a uznanie. A keď mu ho preukazujete, potrebuje viac, no nevie, ako vám to povedať. Namiesto toho cúva. Máte z neho pocit, že je mimo a vy hľadáte spôsob, ktorým prekonať ten priestor medzi vami.

Čo robiť?

Snažte sa venovať pozornosť tomu, čo ho povzbudí. Buďte empatická a spýtajte sa ho, čo by ste ešte mohli urobiť, aby sa cítil dobre. Možno budete prekvapené, čo vám povie. Bez ohľadu na to, o čo ide, nebráňte sa. Vaša inštinktívna odpoveď môže byť: „Robím to stále!“ Skúste sa ovládnuť a vypočuť si ho.

Môžete tiež povedať, čo od neho potrebujete. V každom vzťahu je dôležité poradiť sa so svojím partnerom, aby ste sa uistili, že obaja sú šťastní a dostávajú to, čo potrebujú, aby sa cítili milovaní.

Cúva už na začiatku

Nejedna žena sa už dostala do situácie, kedy niekoho spoznávala a trávila s ním čas a zrazu sa začal odťahovať. Čo sa mohlo pokaziť? Zvyčajne to má na svedomí jeden z nasledujúcich dôvodov. Prvým je zmena myslenia. Keď vzťah začne byť vážnejší, ženy pohltí strach, že veci nebudú fungovať tak, ako by mali.

Chlapa sa budú viac držať, neustále budú premýšľať o vzťahu, budú posadnuté hľadaním a analyzovaním zlých znamení, ktoré by mohli byť za tým, prečo sa tak správa a pod. Verte tomu alebo nie, muž vycíti takúto energiu. Zrazu nebude pri vás taký uvoľnený a atmosféra nebude zábavná. Bude mať pocit, že je podrobený analýze, ako keby sa niečo od neho očakávalo, ako keby ste mu neverili. Jednoducho bude mať zlý pocit a stratí záujem.

Alebo môže byť vystrašený, pretože ide do tuhého. Veľa chlapov sa bojí, že žena sa stane strážkyňou ich kalendára, len čo sa zaviažu. Takisto si myslia, že sa budú musieť rozlúčiť s nedeľným pozeraním futbalu a s každou aktivitou, ktorá ich baví. Možno to znie hlúpo a iracionálne, ale pre väčšinu chlapcov je to skutočný strach. Veľa chlapov má minimálne jedného kamaráta s majetníckou priateľkou, ktorá ho každých päť minút kontroluje.

Čo robiť?

Čo sa týka prvého prípadu, nestresujte sa. Zrejme ste v minulosti boli s mužmi, ktorí vzťah náhle ukončili bez dôvodu a teraz sa bojíte, že sa znova ocitnete v rovnakej situácii. Možno vám chýba sebavedomie, preto považujete chlapov za niečo, čo vám ho dodáva. Pokúste sa prísť na koreň tohto strachu a uvedomte si, že si zaslúžite lásku od milujúceho muža.

Má strach, lebo to speje do vážneho vzťahu? Keď mu dáte priestor a nebudete zasahovať do jeho života, jeho strach sa rozplynie. Nestojte mu v ceste a nehovorte mu, čo by mal robiť. Práve naopak, povzbudzujte ho vo všetkom. Doprajte mu priestor. Sústreďte sa skôr na svoj život, ktorý zaplňte aktivitami a kamarátmi. Nechajte ho dobiť si baterky so svojou partiou. Odmenou bude muž, ktorý sa k vám vráti plný energie, elánu a hlavne, bude šťastný.