Tejto chorvátskej pláži hovoria Karibik Európy: O skrytom poklade vie len málokto, dostanete sa sem za hodinu a za 50 eur

Ak ešte nemáte naplánovanú letnú dovolenku, odporúčame poobzerať sa po tom, ako sa dostanete do tzv. Karibiku Európy. Poklad, o ktorom vie len málokto, nájdete v Chorvátsku.

Skrytý poklad Európy

V okolí Stredozemného mora sa nachádza množstvo luxusných pláží. Ako píše web Express, stačí spomenúť pláž Pampelonne v Saint Tropez, pláž Navagio na Zakynthose, alebo Playa el Bajondillo v Malage. Existuje ale množstvo pláží, ktoré využívajú najmä domáci obyvatelia, vie o nich len málo turistov a nie je to tu preplnené opaľujúcimi sa davmi.

Obľúbená destinácia Slovákov, Chorvátsko, má množstvo populárnych pláží. Môže sa ale pochváliť aj takými, o ktorých ste možno doteraz ani len nepočuli. Medzi európske poklady patrí napríklad Kraljicina Plaza v Nine, známa aj ako Kráľovnina pláž. Toto miesto niektorí prirovnávajú k piesočnatým plážam v Karibiku.

Jedna z najlepších pláží

Podľa webu Travelite patrí Kraljicina Plaza medzi päť najlepších destinácií v Európe. Hovorí sa, že tu kedysi oddychovala aj manželka prvého chorvátskeho kráľa, práve preto má pomenovanie Kráľovnina pláž. Nachádza sa tu aj jedna z najväčších lagún a podľa niektorých má miestne bahno liečivé účinky. Užijete si tu tak drinky, relax, históriu mesta Nin, ale vyliečite aj svoju dušu a telo.

Mnoho Slovákov cestuje na dovolenku do Chorvátska autom, ak medzi nich patríte aj vy, v Nine ste už za 7 hodín. Ak sa vám ale toľko šoférovať nechce, môžete ísť z Viedne lietadlom do Zadaru. Cesta trvá len niečo vyše hodiny a spiatočná letenka vás vyjde na 49 eur. Zo zadarského letiska je to do mesta Nin autom už len 40 minút cesty. Z Bratislavy sa do Chorvátska, konkrétne do Splitu, dostanete aj vlakom. Odtiaľ je to do Ninu vlakom ešte ďalšie 4 hodiny, alebo menej ako 2 hodiny autom.