Toto je 7 znamení, že váš partner nie je pripravený na vážny vzťah

Nájsť niekoho, kto má záujem o vážny záväzok, nie je vôbec jednoduché. Ak ste vo vzťahu s niekým, no všímate si týchto 7 znamení, buďte preto na pozore. Mohlo by to znamenať, že na vážny vzťah ešte nie je pripravený.

Popísal ich portál Thought Catalog.

#1 Odmieta hovoriť o vašom vzťahu. Vlastne ani neviete, či v ňom “oficiálne” ste, pretože vždy keď na to príde téma, vaša polovička znervóznie, a tak vlastne ani neviete, na čom ste. Resp. viete, len si to odmietate pripustiť.

#2 Odmieta si vymazať zoznamovacie aplikácie. Ak vy máte pocit, že už tvoríte pár, no vaša polovička má v mobile stále nainštalované zoznamovacie aplikácie, opäť – viete, na čom ste. Čím skôr si to priznáte, tým lepšie.

#3 Odmieta vás predstaviť rodine či priateľom. Aj toto je jedným z vážnych varovných znamení. Ak by to predsa myslel/a vážne, nemal/a by dôvod skrývať vás pred svojimi najbližšími. Niekto, kto vás úprimne miluje, predsa nebude mať problém predstaviť vás svojej rodine či priateľom, s ktorými trávi najviac času.

#4 Chýbajú vám základné informácie. Áno, niekto sa zoznamuje ťažšie a chvíľu mu trvá, kým v ľudí získa dôveru, avšak keď už ste spolu nejaký ten čas, no o svojej polovičke toho stále viac neviete ako viete, je to znakom toho, že to s vami nemyslí vážne.

#5 Nedokáže sa ospravedlniť. Ak niekomu na vzťahu naozaj úprimne záleží, dokáže si priznať, keď spraví chybu. Keď to váš partner nedokáže, na vážny vzťah ešte zrejme emocionálne či mentálne nedozrel, a potrebuje na to ešte nejaký čas.

#6 Odmieta robiť kompromisy. Bez kompromisov to jednoducho nejde – v žiadnom vzťahu. Ak vaše slovo nemá žiadnu váhu, z dlhodobého hľadiska by ste prežívali hotové peklo.

#7 Vôbec sa nesnaží. Kto vlastne “ťahá” celý váš vzťah? Kto doň investuje viac energie, peňazí, času či snahy? Ak ste to jednodznačne vy, vidíte, že na vašom vzťahu záleží len jednému z vás. A váš partner to nie je.