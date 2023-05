Tu je 7 najvtipnejších viet, ktorými vás chce narcista zosmiešniť, no robí nimi klauna zo seba

Ako sa hovorí, sme to, čo hovoríme. A keď príde na narcistov, tento princíp platí dvojnásobne. Narcisti sú majstri manipulácie a zneužívania slov na kontrolu a zosmiešnenie ostatných. Avšak v ich snahách ovládať druhých sa často stávajú predmetom posmechu práve oni.

V tomto článku sa pozrieme na sedem najvtipnejších viet, ktorými chce narcista zosmiešniť svoje obete, no nevedomky nimi zosmiešňuje seba, čo robí celú situáciu absurdnou.

„Môžeš si za to úplne sám/sama.“

Tento výrok je typickým príkladom toho, ako narcista prehadzuje vinu na druhého človeka. Keby sme mali uveriť tomuto tvrdeniu, tak by sme museli uznať, že chudák narcista je len nevinnou obeťou okolností, a že za všetko môžeme my. Alebo aspoň takto si to myslí on – sám kráľ celej galaxie. Týmto spôsobom sa ale stáva klaunom vo svojom vlastnom cirkuse.

„Ja vôbec za nič nemôžem.“

Áno, správne ste počuli. Narcista sa nikdy neprizná k vlastnej chybe. V jeho svete je každý človek okrem neho zodpovedný za to, čo sa mu deje. Tento výrok je akousi narcistickou verzou klasického „Pes mi zjedol úlohu.“ Ale my vieme, že skutočný klaun na pódiu je ten, kto si myslí, že môže uniknúť zodpovednosti len tým, že ju prehodí na niekoho iného.

„Si tak citlivý/á! Nemyslel/a som to vážne.“

Toto je jedna z najobľúbenejších techník narcistov – najskôr vás urazia alebo zosmiešnia a potom sa pokúsia otočiť situáciu tak, aby ste sa cítili zle za to, že sa vás ich krutosť dotkla. V skutočnosti si tým ale len upevňujú svoju pozíciu klauna.

„Neviem, o čom hovoríš.“

Tento vtipný výrok používajú narcisti veľmi často ako obrannú stratégiu. Keď im totiž dôjdu argumenty, skúsia sa vyhnúť konfrontácii tým, že budú tvrdiť, že vôbec nevedia, o čom hovoríte. Je to akoby klaun na pódiu mal veľké biele rukavice a začal by nimi mávať vo vzduchu, aby odvrátil pozornosť od svojej absurdity.

„Si len žiarlivý/á na moje úspechy.“

Narcisista sa rád chváli svojím „úspechom“ – často aj na úkor iných. A keď niekto poukáže na jeho chyby alebo nedostatky, okamžite zareaguje hrubo a dotknuto. Vtipné je, že skutočný klaun je ten, kto si myslí, že všetci ostatní sú len závistliví diváci jeho jedinečného predstavenia.

„Takto som ťa nepoznal/a.“

Keď narcista zistí, že jeho manipulatívne techniky nefungujú a vy začnete brániť svoje hranice alebo názory, rád použije tento vtipný výrok. Skúsi vás presvedčiť o tom, že ste sa zmenili, zatiaľ čo on je stále rovnaký – milý a nevinný klaun.

„Ty si ten/ona, kto/ktorá ma vždy zraňuje.“

Narcista sa rád prezentuje ako večná obeť, ktorá je neustále zranená druhými. Týmto spôsobom sa pokúša získať súcit a kontrolu nad situáciou. Avšak jeho klaunská maska spadne, keď si uvedomíme, že to on je ten, ktorý neustále ubližuje iným.

Narcisisti sa často pokúšajú zosmiešniť a manipulovať druhých pomocou týchto a ďalších vtipných viet. Je dôležité rozpoznať ich hry a nenechať sa nimi ovplyvniť. Pamätajte, že skutočný klaun je ten, kto verí svojim vlastným klamstvám a myslí si, že môže ovládať ostatných slovami plnými absurdity a urážok.