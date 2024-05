Objavil sa dom na predaj len za 94 centov: Jeho interiér nevyzerá najhoršie, ľudia žartovali, že v ňom straší

Spomínate si ešte na muža, ktorý si kúpil dom z Amazonu len za 24-tisíc eur? Na internete môžete natrafiť na rôzne zaujímavé ponuky predaja nehnuteľností, ako napríklad dom za 1 euro v malebnom francúzskom mestečku. „Problémom“ týchto ponúk je však to, že reálne nevidíme, ako tieto domy vlastne vyzerajú. Ešte minulý rok zdieľal účet na TikToku s prezývkou Skyview Experts pohľad na takúto nehnuteľnosť zvnútra. A našli sa ľudia, ktorí ho naozaj chceli.

„Toto je najlacnejší dom v Michigane, ktorý sa predáva za 1 dolár,“ stojí vo videu. Jeho autor dodal, že pravdepodobne ide o najlacnejší dom v celých USA. My v Európe takéto ponuky môžeme poznať napríklad z Talianska, odkiaľ sa z času na čas objaví ponuka o predaji domu len za 1 euro s cieľom prinavrátiť život umierajúcemu miestu.

Dom za pár centov

V tomto prípade je symbolický 1 dolár ešte menej, než to jedno euro. Pri aktuálnom kurze by tento dom stál len 94 centov. Bláznivé, čo poviete?

Video ukazuje nielen to, ako vyzerá zvonku, ale prináša pohľad aj na jeho interiér. Vidíme kuchyňu, kúpeľňu, niekoľko izieb a chodby. Podľa ošarpaných stien je zrejmé, že nový majiteľ musel pri kúpe počítať s rekonštrukciou, napriek tomu ale dom nevyzerá byť v takom zlom stave, ako by ste si pri jeho cene možno mysleli.

Objavil sa háčik

V komentároch však niekto vysvetli, že dom síce stojí menej ako jedno euro, no už sa nehovorí o tom, akú vysokú daň z nehnuteľnosti bude musieť nový majiteľ zaplatiť.

Napriek tomu sa viacerí zhodli na tom, že tento dom by vlastne chceli. No objavili sa aj ľudia s dávkou humoru a zažartovali napríklad o tom, že dôvod k takémuto lacnému predaju je to, že v dome straší.