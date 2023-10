Toto je prekvapivé miesto, kde stretnete svoju spriaznenú dušu podľa znamenia zverokruhu

Spriaznenou dušou môže byť niekto, kto bude vaším partnerom do života, ale i kamarátom či kolegom, s ktorým si budete dokonale rozumieť aj bez slov. Hviezdy vedia, na akom mieste túto osobu stretnete.

Ak vás zaujíma, kam ísť, aby ste ju spoznali, portál Collective World vás navedie tým správnym smerom.

Baran

Svoju spriaznenú dušu nájdete tam, kde sa ľudia zvyčajne nepozerajú. Majte oči na stopkách a všímajte si na párty tiché miesto v rohu. Práve tam môžete nájsť ľudí, ktorí postávajú pri svojom domácom maznáčikovi, alebo sa opierajú o stôl s jedlom. Ak s niekým prišli, pravdepodobne sa ich budú držať ako kliešte. Vaša spriaznená duša je tá, ktorá odíde z večierka predčasne. Veľká osobnosť, ktorou vynikáte, dokonale doplní jej hanblivú povahu.

Býk

Vaša spriaznená duša sa snaží dostať na vrchol svojej profesie. Ťažko sa hľadajú workoholici, keďže čas trávia hlavne v kancelárii. Nájdete ju však v posilňovni skoro ráno pred prácou.

Blíženci

Choďte do knižnice alebo do svojho obľúbeného kníhkupectva. Opýtajte sa jej na knihu, ktorú číta. Vaša spriaznená duša je tichšia, no vyniká inteligenciou. Pohybujte sa pomaly, inak by ste ju mohli vystrašiť.

Rak

Vydajte sa na súd vo svojom najlepšom oblečení a očarte porotu. Možno strávite niekoľko nasledujúcich týždňov len sedením vedľa svojej spriaznenej duše, no hádam budete na tej správnej strane, nie tam, kde je obžalovaný.

Lev

Veľmi tvrdo pracujú. Má to však svoju daň. Sotva zdvihnú zrak od počítača na tak dlho, aby si všimli ľudí okolo seba. Svoju spriaznenú dušu teda nájdete ráno v kaviarni, kde sa povzbudzuje kofeínom pred začatím práce. Spýtajte sa jej, akú má profesiu a máte vyhraté!

Panna

Jednoznačne to nebudete mať jednoduché. Vaša spriaznená duša totiž rada trávi čas doma, pričom domov nerada často opúšťa. Ak predsa len opustí prah svojho domu, pravdepodobne si ide zabehať alebo zacvičiť so svojím psom. Vezmite aj vy svojho domáceho maznáčika a namierte si to do parku.

Váhy

Skontrolujte svoje správy v telefóne alebo na sociálnych sieťach. Možno už poznáte svoju spriaznenú dušu. Je to tá osoba, ktorá to s vami ešte nevzdala. Ale uistite sa, že ste si vybrali tú, ktorá je úprimná, a nie strašidelného stalkera. Niekedy môže vyzerať veľmi podobne.

Škorpión

Dajte sa na zaujímavý koníček a naučte sa narábať s drevom! Nájdete tam svoju spriaznenú dušu, ktorá pracuje s rukami a predvádza niektoré zručnosti. Pravdepodobne to bude obľúbenec učiteľa.

Strelec

Sústreďte sa na zmenu. Kde môže nastať? Napr. v kaderníckom salóne! Nájdite niekoho s novým účesom a pochváľte mu ho.

Kozorožec

Vaša spriaznená duša je súcitná osoba, ktorá sa rada stará o ľudí a zvieratá. Staňte sa dobrovoľníkom v charitatívnej organizácii a hľadajte osobu s najväčším srdcom.

Vodnár

Koncentrujte sa na osobu, ktorá vzbudzuje rešpekt a autoritu. Mohol by to byť pokojne aj policajt, do ktorého sa zamilujete.

Ryby

Svoju spriaznenú dušu už poznáte! Je vo vašom živote. Hľadajte ju v skupine priateľov alebo medzi svojimi známymi. Je čas zistiť, ktorému z nich by mal patriť váš čas, alebo dokonca srdce.