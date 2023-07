Toto je 5 maličkostí, ktoré môžu zlepšiť a posilniť váš vzťah

Každý vzťah je iný a nájsť univerzálnu odpoveď na jeho šťastné fungovanie je nemožné. Niekedy však stačí do každodennej rutiny zakomponovať drobné zmeny, ktoré vás veľa nestoja a môžu vzťah posunúť na inú úroveň.

Portál Bright Side popísal pár účinných tipov, ktoré môžete vyskúšať, ak cítite potrebu upevniť vaše vzájomné partnerské puto.

1. Spite každý pod vlastnou prikrývkou

Nato, aby ste boli k svojmu partnerovi blízko, sa s ním nepotrebujete deliť o jednu prikrývku. Každý má iný spánok, niekto sa viac počas noci prehadzuje a otáča, niekomu je teplejšie či chladnejšie. V konečnom dôsledku je najdôležitejšie to, aby ste sa kvalitne vyspali a vedeli na druhý deň plnohodnotne fungovať.

Netreba zabúdať na to, že spánok je dôležitou súčasťou fyzického a psychického zdravia. Pri jeho nedostatku vám hrozí väčšia nervozita, ktorá sa môže neblaho prejaviť voči vášmu partnerovi a ohroziť fungovanie vzťahu.

2. Zdieľajte spolu svoje plány a povinnosti

Ak má každý z vás rozdielny pracovný čas a z toho vyplývajúce povinnosti, môžu nastať kolízie pri spoločnom plánovaní vecí. Aby ste predišli nedorozumeniam a zbytočnej strate energie, odporúča sa vyskúšať metódu synchronizácie pomocou kalendára. Tak budete mať prehľad nielen o vzájomných povinnostiach a plánoch, ale aj pomôcku na zapamätanie si dôležitých dátumov. A to veru tiež nie je na škodu.

3. Buďte si navzájom najlepšími priateľmi

Väčšina ľudí sa v skupine kamarátov dokáže uvoľnene rozhovoriť, ukázať svoje skutočné ja a vyjadriť všetko priamo bez zbytočného dohadovania. Hoci nie je vždy ľahké povedať druhému všetko o svojich myšlienkach a pocitoch, rovnako by to malo fungovať aj medzi partnermi. A teda byť uvoľnení, neformálni a vnímať svoju polovičku aj ako najlepšieho priateľa.

4. Doprajte si čas pre seba

Ak máte občas pocit, že potrebujete tráviť čas aj osamote, nie je na tom nič zlé. Kým vo vzťahu ste oddaní svojmu partnerovi a životu vo dvojici, zároveň ostávate človekom s vlastnými potrebami a záujmami.

Čas, ktorý strávite sami so sebou, vám pomôže dobiť baterky, oddýchnuť si, povenovať sa sebe, no zároveň podporiť vzájomnú túžbu vo vašom vzťahu. Aj v tomto prípade by však mala existovať určitá rovnováha medzi časom, ktorý strávite osamote a časom stráveným vo dvojici. Ak sa vám zdá, že partner preferuje samotu pred spoločným časom, môže ísť o väčší problém, ktorý je potrebné riešiť.

5. Nikdy neprestávajte randiť

I napriek tomu, že ste spolu už niekoľko rokov a máte pocit, že sa vám podarilo vybudovať kvalitný vzťah, s randením nikdy neprestávajte. Niekam si spolu vyjdite, veľa sa rozprávajte, zažívajte stále nové a zaujímavé veci. A na konci si dajte prísľub ďalšieho vzrušujúceho rande, na ktoré sa môžete tešiť. Aj tieto maličkosti dokážu udržať iskru v stabilnom vzťahu, ktorý môže rýchlo vhupnúť do stereotypu a pohodlnosti.