Chcete zlepšiť svoj partnerský vzťah? Týchto 5 stratégii vám zaručene pomôže, tvrdí nová štúdia

Najnovšia štúdia odhalila, aké stratégie na zlepšenie partnerského vzťahu sú tie najefektívnejšie. Dôležité je totiž vedieť vzťah udržiavať a neustále na ňom pracovať a rozumieť tomu, ako nás partner vníma, píše web IFL Science.

Do prvej časti výskumu, o ktorom informoval časopis Evolutionary Psychology, sa zapojilo 219 participantov, z toho 121 žien. Ich úlohou bolo vyplniť dotazník, v ktorom popisovali stratégie, ktoré by na zlepšenie vzťahu použili. 38 % zúčastnených bolo práve vo vzťahu a celkovo vymysleli až 81 stratégií.

Do druhej časti výskumu sa zapojilo 511 ľudí, z toho 309 žien, pričom 36 % ľudí zo vzorky bolo práve vo vzťahu. Do rúk dostali zoznam 81 stratégií z predchádzajúcej časti výskumu. Úlohou participantov bolo hodnotiť, do akej miery by každú z nich využili vo vzťahu. Vedci následne vytvorili 14 rôznych kategórií, do ktorých boli na základe podobností stratégie delené.

Najčastejšie volené stratégie boli nasledovné:

Snažiť sa pochopiť túžby a potreby partnera. Diskutovať spolu o problémoch a otvorene hovoriť o svojich starostiach. Stráviť spolu viac času a ukázať, že sa o partnera zaujímate. Chodiť spolu na výlety, na rande, usilovať sa o spoločné zážitky. Budovať dôveru, mať voči sebe rešpekt a byť k sebe navzájom úprimní.

Na poslednej priečke sa umiestnila stratégia, v rámci ktorej ľudia navrhovali zlepšiť svoj vzhľad a byť pre partnera atraktívnejší. V rámci ďalšej časti výskumu ľudia hodnotili nielen to, aké stratégie by použili, ale aj to, do akej miery sú podľa nich efektívne. Zoznam ostal aj po tejto časti nezmenený.