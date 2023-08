Toto je 5 jasných signálov, že fungujete v nevyváženom vzťahu

Ak ste sa niekedy púšťali do vzťahu, pravdepodobne ste si predstavili láskyplnú symbiózu, ktorá pretrvá navždy. Rátali ste s tým, že život vo dvojici bude vyvážený a obe strany bude napĺňať vo všetkých smeroch.

Časom však môže prísť rýchle vytriezvenie. Začnete mať pocit, že dávate viac, než dostávate, že ste zamilovaný viac, než vaša polovička. Takýto vzťah, v ktorom absentuje rovnováha, neprospieva nikomu. Ako ale zistíte, že oň skutočne ide?

Portál Collective World popisuje niekoľko konkrétnych signálov, ktoré vám jasne napovedia, že fungujete v nevyváženom vzťahu.

1. Ste omnoho častejším iniciátorom konverzácií

Vy ste ten, kto vedie rozhovor, kladiete partnerovi otázky, ale vy sa nejakých dočkáte len veľmi výnimočne. Takmer akoby ste boli redaktorom, ktorý ho/ju spovedá do nejakého média. Keď zavládne ticho, necítite sa komfortne, preto sa ho snažíte vyplniť akokoľvek. Pre váš vzťah to však nie je dobré znamenie.

2. Všetko plánovanie je len na vás

Vy ste ten, kto príde s nápadom na zaujímavé rande a následne ho aj do detailov naplánuje. Partnerovi oznámite dátum, miesto, čas, on sa len objaví a užíva si. Bez akejkoľvek väčšej snahy a námahy. Ak nevynakladáte rovnaké úsilie, je to znamenie, že druhá strana k vám necíti to isté, čo vy k nej.

3. Nedokážete sa zbaviť pocitu neistoty

Často sa vám v hlave objaví otázka, či vás má partner skutočne rád? Takáto neistota je v začiatkoch vzťahu prirodzená, nemala by však pretrvávať niekoľko mesiacov. Ak ju pociťujete dlhodobo, nemusí byť problém vo vás. Možno len vnímate svoj inštinkt, ktorý vám našepkáva niečo, čo nechcete príliš počuť.

4. Vždy sa staráte o pohodlie druhého

Potreby a pohodlie vášho partnera sú pre vás posvätné a vždy sa snažíte urobiť maximum pre to, aby sa cítil dobre. Poznáte, čo má alebo nemá rád, viete, po čom vo vzťahu túži, čo ho robí šťastným. Položte si však otázku, či sa vám dostáva rovnakej pozornosti a ochoty aj od neho. Je neprijateľné, aby ste investovali všetok svoj čas do jeho komfortu a z jeho strany neprichádzal žiadny záujem o vaše túžby či potreby.

5. Máte pocit, že keby ste sa neozvali, ani si to nevšimne?

Ak vaše vnútro už nejaký čas nahlodáva pocit, že váš vzťah je nevyvážený, vyskúšajte sa nejaký čas partnerovi neozývať. Neiniciujte písanie tak dlho, ako je to možné. Ako dlho trvá, kým sa vám partner ozve sám? Tento malý experiment vám v konečnom dôsledku poskytne jasnejší obraz o vašom vzťahu. A potom je už len na vás, ako sa s týmto zistením vysporiadate.