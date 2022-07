Toto by si mal prečítať každý, kto sa nedokáže rozhodnúť medzi tým, čo mu hovorí srdce a čo rozum

Keď sú rozum a srdce v súlade, je to skvelé. Viete totiž, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa práve rozhodujete správne. Čo ale robiť v prípade, ak v súlade nie sú? Počúvnuť racionálne argumenty alebo dôverovať svojim pocitom?

Článok pokračuje pod videom ↓

Táto téma zaujala aj portál Thought Catalog. Zaujímavé je to, že keď sa zamyslíme, zistíme, že už odmalička sme neustále akoby v rozpore v tom, či sa máme rozhodovať srdcom alebo rozumom.

Prakticky každý jeden film alebo každá jedna kniha nám hovoria, aby sme sa rozhodovali jednoznačne srdcom, pretože keď to neurobíme, budeme žiť nenaplnený život plný bolesti a výčitiek.

Na druhej strane je tu ale veľakrát rigidná spoločnosť, ktorá nás niekedy doslova núti rozhodovať sa čisto racionálne a zakazuje nám cítiť niečo, čo by bolo v rozpore s jej normami.

Čo sa preto veľmi často stáva (a ani si to neuvedomujeme) je to, že začneme mať doslova strach zo závažných rozhodnutí, v ktorých by sa naše srdce dostalo do rozporu s hlavou. Veríme totiž tomu, že sa rozhodujú samostatne.

Čo nám ale nikto nepovie a čo si málokrát uvedomíme je to, že rozum a srdce musia fungovať v akomsi tandeme. Musia byť v súlade a my jednoducho musíme prijať, že sme to my, kto ich musí naučiť spolupracovať.

Určite ste už niekedy boli v situácii, kedy vám vaše srdce hovorilo, aby ste sa snažili ďalej, no vaša myseľ vám hovorila, aby ste to už vzdali, pretože ďalej je to zbytočné.

Existuje ale kľúč, ako dať tieto 2 protipóly do súladu. “Recept” znie veľmi jednoducho: osloboďte sa od strachu. Keď sa vám to podarí, bude to moment, kedy začnete vidieť veci v pravom svetle. Také, aké sú naozaj a nie také, aké by mohli byť.

Vezmime si ako príklad vzťah, ktorý už viac nefunguje. Srdce vám hovorí, aby ste zostali, myseľ vám ale hovorí, že už stačilo. Oprostite sa ale od strachu z toho, že zostanete sami alebo z toho, že si budete vyčítať, koľko času ste stratili. Keď strach odíde, uvidíte, že len strácate čas, a obaja by ste sa mali posunúť ďalej. V tomto prípade teda zvíťazí rozum, doprevádzaný je ale srdcom.

Alebo iná situácia. Povedzme, že máte prácu, ktorú neznášate, zotrvávate v nej ale zo strachu z toho, že to, čo vás baví, vás nedokáže uživiť. Ak sa ale zbavíte strachu a začnete sa naplno venovať tomu, čo milujete, príde aj zárobok a vy si poďakujete, že ste sa rozhodli takto. V tomto prípade teda zvíťazilo srdce, bolo ale doprevádzané rozumom.

V živote je teda vždy priestor na obe. Aj na rozum, aj na srdce. Je ale na nás zbaviť sa strachu – len tak totiž dokážu spolupracovať a len tak dokážeme robiť rozhodnutia, ktoré nikdy neoľutujeme.