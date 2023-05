Tento psychologický experiment vám dokáže, ako nesmierne je dôležité, kým sa obklopujete

Predstavte si situáciu: ste súčasťou psychologického experimentu, ktorý vás zaujíma a chcete sa dozvedieť viac o svojej osobnosti alebo schopnostiach. Experimentátor vám dáva zoznam slov a žiada vás, aby ste z nich zostavili vety. Na prvý pohľad sa zdá, že ide o jednoduchú úlohu testujúcu vašu gramatiku alebo slovnú zásobu.

Ako experiment prebiehal

Jednej skupine ľudí boli na zozname predložené slová spojené so staršími ľuďmi: Florida, zábudlivý, plešatý, šedivý či vrásky. Po tom, ako boli účastníci experimentu vystavení týmto slovám, bolo im nariadené ísť do inej miestnosti a vykonať ďalšiu úlohu.

Avšak prechod medzi miestnosťami bol v skutočnosti hlavnou podstatou experimentu – hoci účastníci to netušili.

Výsledky boli ohromujúce. Skupina ľudí vystavených slovám spojených so staršími ľuďmi kráčala po chodbe oveľa pomalšie ako ostatné skupiny.

Tento jav sa nazýva ideomotorický efekt primingu (predstimulovania): myšlienky spojené so staršími ľuďmi ovplyvnili motorické činnosti účastníkov experimentu tak, že začali napodobňovať pohyb starších ľudí.

Zamyslite sa nad tým na chvíľu – len niekoľko slov v experimente ovplyvnilo energiu a správanie ľudí. Teraz si predstavte, ako veľmi môže vaše okolie ovplyvniť to, čo robíte vo svojom živote.

Naše okolie je nesmierne dôležité

Práve preto je voľba dobrých priateľov v živote tak dôležitá. Hovorí sa, že ste priemerom piatich ľudí, s ktorými trávite najviac času. Tento experiment ukazuje, ako pravdivé to je. Všetko, čo sa vám v živote deje, vás ovplyvňuje – aj keď niekedy podvedome. Múdro si vyberajte svoje vzory a zdroje inšpirácie.

Ako nám teda efekt Florida pomôže pomôcť pochopiť dôležitosť spoločnosti? Po prvé, ukazuje nám silu slov a myšlienok – ak už samotné slová dokázali zmeniť chovanie účastníkov experimentu, o to viac môže ovplyvniť naše konanie energia a postoje našich blízkych.

Povedzme napríklad, že trávite veľa času s priateľmi, ktorí sa neustále sťažujú na svoje problémy a nikdy nič nemenia. Je pravdepodobné, že ich negatívna energia vás ovplyvní a začnete sa aj vy cítiť podráždení a nespokojní so svojím životom.

Na druhej strane, ak sa obklopíte ľuďmi, ktorí sú plní energie, optimizmu a túžby po úspechu, je pravdepodobné, že budete mať oveľa viac odvahy a motivácie dosiahnuť svoje ciele.

Efekt Florida nám teda ponúka užitočnú metaforu pre život: ste tým, čo „konzumujete“. Ak si dávate pozor na to, čo jete alebo ako sa staráte o svoje telo, mali by ste rovnako dbať na to, aké myšlienky a postoje vpúšťate do svojej mysle. A práve voľba správnych priateľov je jedným z najdôležitejších krokov na tejto ceste.